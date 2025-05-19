Сегодня исполняется 69 лет губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову

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Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Александр Беглов

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Его поздравляет глава ДНР Денис Пушилин:

— Уважаемый Александр Дмитриевич! От имени жителей Донецкой Народной Республики сердечно поздравляю Вас с днем рождения! В Донбассе Вас знают как большого и надежного друга. Огромное спасибо за то, что с первых дней после освобождения Вы пришли на помощь Мариуполю. За три года Мариуполь и Петербург стали родными. Благодаря Вам и петербургским строителям в Мариуполе восстановлены жилые дома, школы, детские сады, медицинские учреждения и инженерные объекты. Благодаря Вашему личному вниманию Мариуполь становится красивым городом — установлен памятник Александру Невскому, возрождается Свято-Троицкий храм, благоустраиваются площади, открываются фонтаны, восстанавливается Драматический театр, проводится праздник «Алые паруса». Это по-петербургски — культура и красота должны быть с людьми. И отдельное огромное спасибо — за заботу о детях. Наши ребята ждут каждые каникулы, чтобы приехать в Петербург. Они знают, что их ждут подарки к 1 сентября и к Новому году. Ваше личное отношение к восстановлению Донбасса, к нашим людям — это пример единства всей страны. Крепкого Вам здоровья, неиссякаемой энергии, успехов в служении Санкт-Петербургу и всей России!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»