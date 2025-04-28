Выручка пермского IT-стартапа перевалила за 1,5 млрд рублей

Пермское ООО «ДФС» поделилось финансовыми результатами за 2024 год. Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», выручка общества выросла вдвое и достигла 1,54 млрд руб. (в 2023-м — 740,5 млн руб.). При этом чистая прибыль общества составила 152,2 млн руб., что выше показателя предыдущего года на 13,3% (ранее — 134,3 млн руб.). По данным Rusprofile, среднесписочная численность сотрудников компании с 2020 года увеличилась более чем в два раза — с 56 до 121 человека.

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фото: официальный сайт DFS



ООО «ДФС» было зарегистрировано в 2019 году в Перми. Компания разрабатывает компьютерное программное обеспечение, а также ведет деятельность, связанную с использованием вычислительной техники и информационных технологий. Единоличным учредителем и гендиректором является Михаил Кулаков. По данным официального сайта, «ДФС» проектирует системы управления, оказывает техническую поддержку учетных систем для государственных и корпоративных структур.