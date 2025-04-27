«Зенит» стал первым из четырех

Санкт-петербургский «Зенит» стал первым полуфиналистом play-off первенства Единой лиги ВТБ. В воскресенье подопечные Хави Паскуаля в третий раз подряд обыграли «Парму» и победно завершили четвертьфинальную серию. За место в финале «Зенит» поспорит с победителем пары «Локомотив-Кубань»—«Уралмаш». В этом противостоянии счет пока 2:1 в пользу краснодарцев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Момент матча между командами «Зенит» (Санкт-Петербург) и ЦСКА (март 2025 года)

Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ Момент матча между командами «Зенит» (Санкт-Петербург) и ЦСКА (март 2025 года)

Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ

«Зенит» ударно провел регулярное первенство, набрав особенно мощный ход в его второй половине, что вылилось в серию из 20 побед и первое место по итогам «регулярки». Так что в четвертьфинальном противостоянии петербуржцев с «Пармой» вопрос о победителе фактически не стоял. Все-таки между командами слишком заметная разница в классе, и все три матча серии это подтвердили. Ни один из них не дожил даже до настоящей концовки. Всякий раз подопечные Хави Паскуаля задачу де-факто решали задолго до сирены.

В воскресном проходившем в Перми матче «Зенит», у которого отличную игру провели и Дуэйн Бейкон, и Винс Хантер, и Трент Фрейзер, все вопросы сняли еще в первой четверти, которую выиграли с разницей в 17 очков. «Парме» отыграться не помогли даже героические усилия Самсона Руженцева. Последний провел вообще самый результативный матч в карьере, набрав 32 очка. Но в итоге «Зенит» все равно выиграл со счетом 91:74 и оставил за собой серию.

К слову, это была уже 23-я подряд победа «Зенита». Если случится еще одна, то команда повторит рекорд ЦСКА (24 победы подряд), который армейцы установили в сезоне-2022/23.

В полуфинальной серии «Зениту» будет противостоять победитель пары «Локомотив-Кубань»—«Уралмаш». Отметим, что это единственное из всех четвертьфинальных противостояний в котором фаворит столкнулся с трудностями. Дело в том, что краснодарцы из двух стартовых матчей серии, проходивших на их площадке, выиграли только один.

Таким образом, у «Уралмаша» появился шанс, подкрепить который в воскресенье на трибуны екатеринбургского Дворца игровых видов спорта пришли более 5 тыс. уральских болельщиков. К сожалению, удовольствия от посещения арены они не получили.

У «Уралмаша» игра не пошла с самого начала, даже несмотря на то что гости играли без двух центровых — Андрея Мартюка и Кирилла Елатонцева. Но это никак не помешало железнодорожникам, в составе которых выделялся Таджер Макколл (закончил игру с 20 очками — лучший показатель в матче), уже к большому перерыву оторваться на 20 очков, а в третьей четверти и вовсе устроить сопернику разгром. Ее краснодарцы выиграли со счетом 34:7.

После такого оставалось только соблюсти формальности и дождаться окончания встречи, которую «Локомотив-Кубань» выиграл с итоговым счетом 112:68. Тем самым команда Андрея Ведищева вернула себе лидерство и уже 29 апреля может обеспечить себе место в полуфинале.

В двух других четвертьфинальных парах победители, скорее всего, определятся уже в понедельник. ЦСКА и УНИКС выиграли по два матча у «Нижнего Новгорода» и «Автодора» соответственно и, похоже, растягивать серию больше чем на три игры не намерены.

Александр Петров