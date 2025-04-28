Торговая война США с Китаем обойдется мировому контейнерному рынку в 1%

Контейнерооборот портов мира в 2025 году может сократиться на 1%, или порядка 1,8 млн TEU, из-за политики президента США Дональда Трампа, сообщает в своем прогнозе Drewry. Это третье снижение мирового спроса на контейнерные перевозки в истории наблюдений агентства (ведет статистику с 1979 года): предыдущее было связан с COVID-19 в 2020 году (падение на 0,9%), до этого — с мировым финансовым кризисом 2008–2009 годов (минус 8,4% в 2009 году). Сейчас в США действуют импортные пошлины в 145% на товары из Китая. По оценке агентства, даже если существующие пошлины зафиксируются на уровне двух третей от сегодняшних, объем импорта из Китая в США сократится на 40%. Сокращение спроса приведет к росту предложения емкостей на рынке морских контейнерных перевозок и вероятному снижению ставок, отмечает Drewry.

Наталья Скорлыгина