ЛСР отражает турбулентность

По итогам первого квартала 2025 года ПАО «Группа ЛСР» снизило чистую прибыль по РСБУ в 136 раз, следует из опубликованной вчера бухгалтерской отчетности девелопера. Выручка снизилась в 11,8 раза, валовая прибыль — в 27 раз, себестоимость продаж — в 2 раза. Эксперты констатируют, что результаты крупного игрока рынка отражают снижение эффекта господдержки в условиях ужесточения условий кредитования и снижения платежеспособности населения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Выручка компании за три месяца 2025 года достигла 1,377 млрд рублей, год назад показатель был равен 16,227 млрд рублей. Валовая прибыль сократилась с 14,569 млрд в январе-марте 2024 года до 538,599 млн рублей в этом году

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Выручка компании за три месяца 2025 года достигла 1,377 млрд рублей, год назад показатель был равен 16,227 млрд рублей. Валовая прибыль сократилась с 14,569 млрд в январе-марте 2024 года до 538,599 млн рублей в этом году

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В январе — марте текущего года чистая прибыль группы составила 101,1 млн рублей против 13,7 млрд по результатам первого квартала 2024 года. Выручка компании за три месяца 2025 года достигла 1,377 млрд рублей, год назад показатель был равен 16,227 млрд рублей. Валовая прибыль сократилась с 14,569 млрд в январе — марте 2024 года до 538,599 млн рублей в этом году. Ранее пресс-служба ЛСР опубликовала результаты операционной деятельности за первый квартал. В натуральном выражении объем заключенных контрактов составил 146 тыс. кв. м (показатель за аналогичный период прошлого года — 147 тыс. кв. м), стоимость заключенных новых договоров составила 41 млрд рублей (против 32 млрд в первый квартал 2024 года). В Санкт-Петербурге девелопер заключил новых контрактов на 64 тыс. кв. м (первый квартал 2024 года — 64 тыс. кв. м) на общую сумму 13 млрд рублей (первый квартал 2024 года — 12 млрд рублей). В Москве в январе — марте объем реализованной недвижимости в натуральном выражении увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года с 58 до 73 тыс. кв. м, а в денежном — с 17 до 26 млрд рублей. В Екатеринбурге за год показатели продаж снизились с 25 до 11 тыс. кв. м и с 3 до 1,3 млрд рублей.

В компании City Solutions отмечают, что сегодня больше всего жилья продается в тех сегментах рынка недвижимости, которые преобладают в предложении. «В Петербурге продажи элитного жилья превышают его долю в экспозиции, а в Москве — наоборот. Это говорит о более активном спросе на верхние сегменты именно в Петербурге,— говорит Василий Тимофеев, генеральный директор петербургской строительной компании Сity Solutions.— Продажи растут не за счет массового спроса, а за счет фокусного: выбирают продуманные проекты и качественную архитектуру». По мнению участника рынка, покупатель возвращается на рынок, но теперь он ищет не просто метры, а решения: грамотные планировки, комфортную среду, яркие детали.

Заместитель директора Банковского института развития Юлия Макаренко обращает внимание: несмотря на то, что на рынке все еще сохраняется государственная поддержка как в части спроса (льготная ипотека, дальневосточная и семейная программы), так и предложения (льготные кредиты для застройщиков, субсидии на инфраструктуру), эффект этих мер постепенно снижается. Это особенно заметно на фоне ужесточения условий кредитования и снижения платежеспособности населения. «Пример тому — ЛСР и ее результаты за первый квартал. Снижение чистой прибыли почти в 136 раз — это большое отклонение, которое вряд ли может быть объяснено сезонностью или временным сбоем»,— дает оценку госпожа Макаренко.

Особенно показательна динамика выручки девелопера, продолжает она. «Падение почти в 12 раз говорит либо о существенном снижении объема продаж, либо о сдвиге сроков передачи жилья покупателям, что нередко бывает в случае масштабных проектов»,— напоминает директор Банковского института развития. Среди возможных причин снижения результатов госпожа Макаренко выделяет замедление темпов реализации проектов, переоценку стоимости строительства или изменение графика сдачи объектов. «Также нельзя исключать влияние конкуренции за покупателя в условиях снижения реальных доходов населения и повышенной зависимости от субсидируемых ипотечных программ. Таким образом, ситуация в ЛСР — это не частный случай, а индикатор более широкой отраслевой турбулентности»,— заключает эксперт. При этом она подчеркивает, что поддержка первичного рынка недвижимости практически гарантировано продолжится. Но темпы роста, характерные для 2020–2022 годов, становятся все менее достижимыми.

Александра Тен