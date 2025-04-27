Главные новости за выходные 26–27 апреля

Президент США Дональд Трамп сообщил, что Россия и Украина очень близки к тому, чтобы договориться друг с другом. Как позднее заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, Владимир Путин подтвердил готовность России к переговорам с Украиной без предварительных условий.

Дональд Трамп встретился с украинским президентом Владимиром Зеленским в Ватикане 26 апреля. Это их первая встреча после визита господина Зеленского в Белый дом 28 февраля, который закончился публичной ссорой.

В Ватикане прошли похороны папы римского Франциска. Проститься с понтификом приехали более 160 делегаций, в том числе свыше 60 глав государств и правительств. Россию представляла глава Минкульта Ольга Любимова. Франциска похоронили в Риме — в церкви Санта-Мария Маджоре. Более 250 тыс. человек пришли на похороны папы. Около 400 тыс. человек участвовали в шествии от собора Святого Петра до базилики.

На территории иранского морского порта Шахид-Раджаи рядом с городом Бендер-Аббас на юге страны произошел взрыв. По последним данным, погибли 36 человек. Более 1200 человек пострадали. Глава МЧС России Александр Куренков по поручению президента распорядился направить в Иран три борта. Сам Владимир Путин выразил соболезнования Ирану в связи со взрывом.

Начальник Генерального штаба Валерий Герасимов доложил Владимиру Путину о завершении операции в Курской области. Минобороны России также впервые заявило об участии военнослужащих КНДР в СВО.

В Турции 26 апреля задержали Игната Кузина — агента СБУ, причастного к убийству генерала Ярослава Москалика. На следующий день Кузину предъявили обвинение в совершении теракта. Он признал вину.

В возрасте 84 лет умерла актриса театра, кино и дубляжа Светлана Харлап. Она озвучивала Степашку, Хрюшу и Каркушу в программе «Спокойной ночи, малыши!». Вего актриса приняла участие в дубляже более 170 картин.

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