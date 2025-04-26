Ватикан назвал число людей на похоронах папы римского Франциска

Более 250 тыс. человек пришли на похороны папы римского Франциска. Около 400 тыс. человек участвовали в шествии от собора Святого Петра до базилики Санта-Мария Маджоре, где был погребен понтифик. Об этом сообщает пресс-служба Ватикана.

Согласно заявлению, которое приводит Corriere della Sera, 82 участникам церемонии потребовалась медицинская помощь из-за обмороков, недомоганий и тепловых ударов. Восемь человек были доставлены в больницу.

Папа римский Франциск умер 21 апреля, ему было 88 лет. Прощание с ним проходило на протяжении трех дней, с 23 апреля, в соборе Святого Петра. В своем завещании понтифик попросил похоронить себя в простой гробнице без особых украшений.

На церемонию похорон приехали 160 делегаций, в том числе свыше 60 глав государств и правительств. Среди гостей — президент США Дональд Трамп с женой Меланией. Россию представляла министр культуры Ольга Любимова.

Подробности — в материале «Ъ» «Папа вернулся в дом Отца».