Задержанному по подозрению в убийстве генерала Москалика предъявили обвинение

Игнату Кузину, задержанному по делу об убийстве генерал-лейтенанта Ярослава Москалика, предъявили обвинение в совершении теракта. Как сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко, он полностью признал вину.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Место гибели генерала Ярослава Москалика на бульваре Нестерова в подмосковной Балашихе

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Место гибели генерала Ярослава Москалика на бульваре Нестерова в подмосковной Балашихе

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Игнат Кузин описал свои действия с момента начала подготовки к преступлению и заявил о готовности подтвердить все сказанное в ходе проверки показаний. За выполнения задания украинских спецслужб ему было обещано вознаграждение в $18 тыс.

В суд направлено ходатайство об аресте обвиняемого. Также в рамках уголовного дела назначена взрывотехническая и судебно-медицинская экспертизы. Совместно с ФСБ и МВД следователи устанавливают других причастных к организации преступления.

Игнат Кузин был задержан в Турции, куда он улетел 23 апреля после минирования автомобиля. Возбуждено уголовное дело по статьям о террористическом акте и незаконном хранении взрывчатых веществ или устройств.

Игнат Кузин был завербован украинскими спецслужбами в апреле 2023 года. Во время подготовки к преступлению он приобрел автомобиль и установил в нем самодельное взрывное устройство. Компоненты для него он забрал из тайника, созданного спецслужбами Украины в Московской области. Бомба была заряжена тротилом, а в качестве поражающих элементов использовались шурупы. При выходе Ярослава Москалика из дома взрывное устройство было дистанционно приведено в действие куратором с территории Украины.

Подробнее об убийстве Ярослава Москалика — в материале «Ъ» «Генштаб атакован в Балашихе».