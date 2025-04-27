Задержанному по подозрению в убийстве генерала Москалика предъявили обвинение
Игнат Кузин признал вину в убийстве генерала Москалика по заказу СБУ
Игнату Кузину, задержанному по делу об убийстве генерал-лейтенанта Ярослава Москалика, предъявили обвинение в совершении теракта. Как сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко, он полностью признал вину.
Место гибели генерала Ярослава Москалика на бульваре Нестерова в подмосковной Балашихе
Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ
Игнат Кузин описал свои действия с момента начала подготовки к преступлению и заявил о готовности подтвердить все сказанное в ходе проверки показаний. За выполнения задания украинских спецслужб ему было обещано вознаграждение в $18 тыс.
В суд направлено ходатайство об аресте обвиняемого. Также в рамках уголовного дела назначена взрывотехническая и судебно-медицинская экспертизы. Совместно с ФСБ и МВД следователи устанавливают других причастных к организации преступления.
Игнат Кузин был задержан в Турции, куда он улетел 23 апреля после минирования автомобиля. Возбуждено уголовное дело по статьям о террористическом акте и незаконном хранении взрывчатых веществ или устройств.
Игнат Кузин был завербован украинскими спецслужбами в апреле 2023 года. Во время подготовки к преступлению он приобрел автомобиль и установил в нем самодельное взрывное устройство. Компоненты для него он забрал из тайника, созданного спецслужбами Украины в Московской области. Бомба была заряжена тротилом, а в качестве поражающих элементов использовались шурупы. При выходе Ярослава Москалика из дома взрывное устройство было дистанционно приведено в действие куратором с территории Украины.
Подробнее об убийстве Ярослава Москалика — в материале «Ъ» «Генштаб атакован в Балашихе».