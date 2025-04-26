Умерла актриса озвучки из «Спокойной ночи, малыши!» Светлана Харлап

В возрасте 84 лет умерла актриса театра, кино и дубляжа Светлана Харлап. Она более 55 лет прослужила в Российском академическом молодежном театре (РАМТ), а также озвучивала Степашку, Хрюшу и Каркушу в программе «Спокойной ночи, малыши!».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Светлана Харлап в 2007 году

Фото: Пресс-служба РАМТа Светлана Харлап в 2007 году

Фото: Пресс-служба РАМТа

О смерти актрисы сообщила пресс-служба РАМТа. Дата и места прощания будут объявлены позже.

Светлана Харлап пришла работать в РАМТ в 1964 году. За более чем 55 лет она сыграла свыше 60 ролей. Она участвовала в том числе в спектакле «Рамаяна», который шел на сцене более 20 лет. До выхода на пенсию в 2022 году госпожа Харлап играла миссис Харпер в «Приключениях Тома Сойера».

На телевидении Светлана Харлап также участвовала в программе «АБВГДейка». Озвучивала кино, мультфильмы, рекламные ролики и компьютерные игры.