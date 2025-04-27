Бренды закрепились на местах

Четыре из пяти магазинов в московских торговых центрах принадлежат российским брендам. Это максимальный показатель за последние три года. Как подсчитали аналитики из Core.XP, сейчас отечественные компании занимают почти 82% площадей в столичных ТЦ. Тем временем у европейских брендов по этому показателю лишь 10%, а у азиатских — 2%. В прошлом году поставки из Китая и Турции сократились в среднем на треть. Как писал Reuters, в основном это было связано с трудностями при проведении трансграничных платежей из-за антироссийских санкций.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

При этом доля отечественных брендов в московских гипермаркетах продолжит расти и в силу других причин, пояснил президент Союза торговых центров России, Белоруссии и Казахстана Булат Шакиров: «После ухода таких брендов, как H&M, IKEA и других, образовалось большое количество площадок, зачастую с ремонтом и даже торговым оборудованием. Поэтому российские компании получили огромный толчок к развитию. В частности, Lime, Melon Fashion Group, которая управляет Love Republic, Zarina, Befree, использовали эту возможность. Сейчас пошли разговоры о том, что часть иностранных брендов хотят вернуться в Россию, например, Bershka и Zara, но на самом деле они столкнутся с двумя вещами. Первая — это отсутствие свободных помещений. И второе — не очень горячим желанием российских ТЦ работать с теми, кто их подвел, бросил свои помещения и торговое оборудование.

На сегодня рынок стабилизирован, в успешных торговых центрах вакансии составляют не более 5-6%. Много площадок получили российские бренды, и я считаю, что в принципе это хорошо».

Согласно данным сервиса «СберАналитика», в прошлом году больше трети от всех продаж в московских торговых центрах пришлось на одежду и обувь. Доля российских брендов увеличивается как раз за счет этого сегмента, уверен управляющий партнер компании «Ванчугов и партнеры» Алексей Ванчугов: «Выигрывают, соответственно, операторы, которые производят и заказывают вещи в Китае. Восемь из десяти — это fashion-бренды. Что касается товаров повседневного спроса, то там как были западные игроки, так они и остались. А в одежде просто российские ритейлеры сориентировались и нарастили свою долю рынка, не уступили ее туркам, китайцам. Покупатели всегда предпочитают трендовые, модные вещи европейского производства. Но и российский ритейл дотянулся до нормального дизайна, так что зачем потребителям переключаться на турецкие или китайские марки?»

Как подсчитали аналитики из NF Group, в 2022-м году более 85% площадей в московских торговых центрах заняли российские бренды. Произошло это после ухода крупных международных ритейлеров, речь, например, о шведском H&M и японском Uniqlo.

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Никита Путятин