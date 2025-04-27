Минниханов предложил изучить импорт Узбекистана для локализации производства

Раис Татарстана Рустам Минниханов на встрече с хокимом Бухарской области Узбекистана Ботиром Зариповым предложил изучить структуру импорта Узбекистана, чтобы целенаправленно работать по привлечению инвесторов именно в этом направлении и производить соответствующую продукцию. Об этом сообщает пресс-служба главы Татарстана.

Стороны также обсудили строительство специального промышленного парка «Бухарский комплекс развития промышленности». Рустам Минниханов подчеркнул, что проект находится под контролем президента и премьер-министра, и отметил его важность для торгово-инвестиционного сотрудничества.

Рустам Минниханов также напомнил об успешной работе технопарков «Чирчик» и «Джизак» при поддержке компании «Химград». Он подчеркнул, что аналогичное внимание уделяется проектам в Бухаре и Навои.

Ботир Зарипов поблагодарил главу Татарстана за внимание к проекту и заверил, что команда работает над привлечением инвесторов: «Каждое ваше посещение для нас открывает новые возможности. Вся команда плотно работает для привлечения инвесторов. Мы составим бизнес-план с учетом ваших сегодняшних рекомендаций».

Влас Северин