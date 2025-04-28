Ливерпульская пятерка

В эти выходные два европейских гранда пополнили свои послужные списки очередными титулами. «Ливерпуль» благодаря победе над «Тоттенхемом» — 5:1 — за четыре тура до финиша чемпионата Англии обеспечил себе золото турнира. Его не было у ливерпульцев пять лет, а вернули они его, кажется, во многом благодаря попавшему в яблочко тренерскому назначению: этот их взлет точно будет ассоциироваться прежде всего с именем Арне Слота, сменившего прошлым летом в должности наставника клуба Юргена Клоппа. «Барселона» выиграла третье подряд в сезоне противостояние с «Реалом», на сей раз — в финале Кубка Испании, одолев его в дополнительное время — 3:2 — в матче, доверху наполненном драматичными моментами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Ливерпуль» (на переднем плане Мохамед Салах) в 20-й раз стал чемпионом Англии

Фото: Jon Super / AP «Ливерпуль» (на переднем плане Мохамед Салах) в 20-й раз стал чемпионом Англии

Фото: Jon Super / AP

Чемпионат Англии

Особую прелесть этому, 20-му, чемпионскому титулу «Ливерпуля», гарантированному убедительным, невзирая на рано пропущенный гол, домашним выигрышем у «Тоттенхема», придает тот факт, что завоеван он был не по расписанию, в период, который, по идее, никаких титулов не предполагал. Более того, опросы перед сезоном демонстрировали, что ливерпульские болельщики готовы к тому, что его придется ждать, что они не очень расстроятся, если клуб финиширует где-то поодаль от верхушки. Все же понятно: не та ситуация, чтобы о трофеях в сильнейшем континентальном первенстве всерьез мечтать.

Английская премьер-лига знала примеры, формально родственные ливерпульскому, когда новый тренер гранда с ходу, в первом же сезоне выигрывал с ним первенство. Такой трюк проворачивали с «Челси» в 2005, 2010 и 2017 годах Жозе Моуринью, Карло Анчелотти и Антонио Конте, а в 2014-м его провернул с «Манчестер Сити» Мануэль Пеллегрини. Но в исполнении Арне Слота он вышел, пожалуй, эффектнее, чем все предыдущие.

Слот, до ливерпульского приглашения не работавший нигде, кроме чемпионата Нидерландов, стал преемником Юргена Клоппа, руководившего клубом почти десять лет, строившим, пестовавшим его, лепившим под себя. А ушел Клопп в тот момент, когда уже ни у кого не было сомнений в том, что в этом виде «Ливерпуль» достиг своего потолка, что для следующего рывка ему необходимы встряска, свежие кадры, свежие идеи. И время, много времени, естественно, потому что такая перестройка — процесс довольно мучительный, тем более если проводить ее доверили специалисту, пусть с репутацией человека думающего, рискового, но, как ни крути, без опыта на элитном уровне.

Выяснилось, что все эти разумные тезисы — полная чушь. Тот кризис, который пророчили «Ливерпулю», накрыл в итоге «Манчестер Сити», победителя четырех первенств, предшествовавших завершающемуся. А ливерпульцы старым, по сути, составом с единственным усилением в лице Федерико Кьезы промчались по дистанции чемпионата как на крыльях, практически без срывов, которых, к примеру, их единственный реальный конкурент — «Арсенал» — не избежал. И после такого забега методы Арне Слота — внедрение дыхательной гимнастики, растягивание тренировочных занятий при снижении общей интенсивности — наверняка будут изучать под микроскопом. Чересчур уж мощным был эффект — скакнувшие до небес плотность и подвижность игры в середине поля, персональный прогресс некоторых игроков, которым в силу хотя бы возраста, казалось, он уже не светит. Райан Гравенберх удвоил объем работы, Коди Гакпо — атакующую продуктивность, а Мохаммед Салах трансформировался из потихоньку теряющей блеск знаменитости в форварда, у которого в активе уже 28 забитых мячей и под два десятка голевых передач в чемпионате и которого не стыдно прямо сейчас называть реальным претендентом на «Золотой мяч».

Кубок Испании

Любое El Clasico — это история куда масштабнее, чем очень важный матч. Но то, что состоялось в Севилье, конечно, превратилось в историю уж слишком увесистую и насыщенную, с огромным количеством составляющих.

Тут была и кампания, заранее развернутая «Реалом» против назначенного судить финал Рикардо де Бурхоса Бенгоэчеа. Клубный телеканал в последнее время приучил к тому, что не щадит арбитров и чуть ли не каждого подозревает во врожденном стремлении утопить мадридскую команду. Но, кажется, так жестко, как по де Бурхосу Бенгоэчеа, он еще ни по кому не проходился. И в Испании даже удивлялись, как тот после всего этого вообще согласился работать на матче.

Тут была и сама игра, переполненная всякими любопытными поворотами и скандальными ситуациями. «Барселона» провела первый тайм так, что от соблазна предположить, что она не просто в третий раз подряд в сезоне одолеет «Реал», а в третий раз подряд разгромит его (в октябре в чемпионате счет был 4:0, в январе в решающем матче Суперкубка Испании — 5:2), некуда было деться. Ну хорошо же смотрелись каталонцы. И гол, который забил, классно пальнув издали, Педро, вполне мог оказаться далеко не единственным: мадридский вратарь Тибо Куртуа выручил, отбив мертвый удар Жюля Кунде, Дани Ольмо попал в штангу.

А затем в такой понятный, так четко изображающий картину скорого каталонского триумфа рисунок игры вдруг влилась порция свежих красок — кажется, в первую очередь благодаря заменам тренера «Реала» Карло Анчелотти. Сразу после перерыва вместо скисшего Родригу вышел Килиан Мбаппе с его недолеченной травмой, за ним — Лука Модрич с Ардой Гюлером. И все в игру вписались моментально, все ее усилили. А Мбаппе сравнял счет, отправив мяч со стандарта в ближний угол.

Через несколько минут «Барселона», только что такая надежная, и вовсе очутилась на грани проигрыша. Орельен Чуамени вывел «Реал» вперед, выиграв борьбу в воздухе. Чтобы спастись, «Барселоне» понадобился классный дальний заброс в концовке основного времени Ламина Ямаля и хладнокровие укротившего его и обыгравшего Куртуа Феррана Торреса.

Но обсуждали больше не этот эпизод, а другой, немножко более поздний. В нем каталонец Рафинья влетел в штрафную и упал, встретившись с подкатившимся под него Раулем Асенсио. Рикардо де Бурхос Бенгоэчеа указал на одиннадцатиметровую отметку, однако VAR, хотя невооруженным глазом подвох различить было трудно, его нашел, так и не разглядев контакта Асесио с ногами Рафиньи — по крайней мере запретного. И заранее записанный во враги «Реала» арбитр пенальти отменил. Впрочем, от поражения, пусть впервые в сезоне некрупного, тот не ушел из-за неожиданно, словно телепортировавшись со своей половины, подключившегося к барселонскому наскоку на излете дополнительного времени Кунде.

Эпилог тоже был полон перцу. То, что творилось на поле после матча, походило на разборки, случающиеся по окончании некоторых боев в UFC, когда одна сторона считает исход несправедливым и хочет продолжать драку уже без правил, в формате «стенка на стенку». Защитника «Реала» Антонио Рюдигера пришлось стреноживать регбийным захватом сзади, чтобы ненароком не дошло до чего-то страшного, хотя каким-то предметом в судью он кинуть все же успел. А красную карточку получил не только Рюдигер, но и два его партнера — Лукас Васкес и Джуд Беллингем.

Испанским же и британским медиаресурсам надо было как-то вкрапить в эту историю еще и сюжет про Карло Анчелотти. То, что он то ли в ближайшие недели, то ли вообще в ближайшие дни покинет «Реал»,— уже заезженная тема. Но напомнить о ней было нелишне. Тем более что BBC, например, обнаружил на трибуне Диегу Фернандеса. Этого бизнесмена в мире футбола знают как своего рода спецпредставителя Конфедерации футбола Бразилии (CBF) во всякого рода деликатных переговорах. А Анчелотти однажды, летом 2023 года, уже едва не возглавил бразильскую сборную, которая после отставки Доривала Жуниора в марте опять осталась без наставника. И интерес к нему со стороны CBF — секрет Полишинеля.

Сам Карло Анчелотти хотя бы обозначать контуры своего будущего после жаркого финала, как и предполагалось, не стал. Спрогнозировать, когда может решиться, несложно. 11 мая в Барселоне состоится четвертое в сезоне El Clasico. Это будет матч чемпионата страны, в котором каталонцы за пять туров до финиша опережают «Реал» на четыре очка, то есть, не исключено, «золотой» матч.

Чемпионаты и кубки европейских стран Чемпионат Англии 34-й тур. «Челси»—«Эвертон» 1:0 (Джексон, 27). «Ньюкасл»—«Ипсвич» 3:0 (Исак, 45+4 (пен.); Бёрн, 56; Осула, 80). «Ливерпуль»—«Тоттенхем» 5:1 (Луис Дас, 16; Макаллистер, 24; Гакпо, 34; Салах, 63; Удоджи, 69 (автогол) — Соланке, 12). Положение команд. 1. «Ливерпуль» — 82 очка. 2. «Арсенал» — 67. 3. «Ньюкасл» — 62. 4. «Манчестер Сити» — 61. 5. «Челси» — 60. 6. «Ноттингем Форест» — 60 (после 33 матчей). «Ливерпуль» за четыре тура до окончания чемпионата гарантировал себе золотые медали. Кубок Испании Финал. «Барселона»—«Реал» 3:2 (Педри, 28; Торрес, 84; Кунде, 116 — Мбаппе, 70; Чуамени, 77).

Алексей Доспехов