В здании посольства России в Уругвае произошел пожар

Возгорание произошло в здании посольства России в столице Уругвая Монтевидео. На месте работают пожарные, сообщает телеканал Subrayado.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: X / Subrayado Фото: X / Subrayado

В здании произошло сильное задымление, а в районе посольства было затруднено движение.

«Скопилось много дыма, поэтому потребуется некоторое время, поскольку мы вентилируем помещение естественным образом»,— приводит телеканал заявление пожарной службы, сделанное в 22:30 26 апреля по местному времени (4:30 мск 27 апреля).

По информации Telenoche, возгорание началось в вентиляционной системе. На опубликованном телеканалом видео специалисты перерезают решетку воздуховода с помощью болгарки. Посольство России ситуацию не комментировало.