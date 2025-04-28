Застройщикам вернули стимул

Заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин объявил в конце прошлой недели на совещании в правительстве Ленобласти, что с 2027 года возобновляется федеральное софинансирование строительства соцобъектов по программе «Стимул». Чиновник поддержал инициативу регионального парламента о включении возведения таких объектов в механизм эскроу. Власти Ленобласти в его присутствии договорились с девелоперами о возможности разрешать застройщикам увеличивать до 50% долю высотных домов в рамках проектов комплексного развития территорий (КРТ). В экспертной среде называют все решения позитивными для участников стройотрасли, но призывают власти с осторожностью подходить к вопросу высотности жилой застройки, поскольку он касается особой архитектурной идентичности Санкт-Петербургской агломерации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Замминистра Стасишин и губернатор Дрозденко договорились с застройщиками о возможном увеличении доли высотных жилых домов в рамках проектов комплексного развития территорий (КРТ) до 50%

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Замминистра Стасишин и губернатор Дрозденко договорились с застройщиками о возможном увеличении доли высотных жилых домов в рамках проектов комплексного развития территорий (КРТ) до 50%

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Совещание по развитию строительного комплекса Ленобласти с участием замминистра Никиты Стасишина, губернатора 47-го региона Александра Дрозденко, застройщиков, представителей банков, подрядных организаций и чиновников профильных ведомств областного правительства было посвящено мерам поддержки строительного сектора в нынешних непростых условиях. Основная часть совещания прошла в закрытом для прессы формате. После встречи заместитель председателя правительства Ленобласти по строительству и ЖКХ Евгений Барановский рассказал журналистам, что, как заверил господин Стасишин, с 2027 года девелоперы получат «долгожданную меру поддержки»: в федеральную программу «Стимул» вернут софинансирование из федерального бюджета на выполняемое застройщиками возведение социальных объектов. Ранее из программы исключили регионы с большими объемами жилищного строительства, к которым относится Ленобласть. «В 2026 году начнется отбор на участие в программе, и уверен, что новые современные объекты, который строятся в Ленинградской области, найдут там отражение»,— отметил зампред Барановский.

Второй важный вопрос, поддержанный замминистра, касается инициативы депутатов регионального парламента по расширению механизма эскроу на строительство социальных объектов (см. «Ъ-СПб» от 27.02.2025). Как сообщил господин Барановский, инициатива будет прорабатываться, после чего власти Ленобласти доложат Минстрою об изменениях, которые потребуется внести в федеральное законодательство. Разумеется, корректировок потребует 214-ФЗ, регулирующий долевое строительство, уточнил руководитель стройблока областного правительства.

Кроме того, замминистра Стасишин и губернатор Дрозденко договорились с застройщиками о возможном увеличении доли высотных жилых домов в рамках проектов КРТ до 50%. Сейчас в Ленобласти в таких проектах доля корпусов выше 12 этажей не должна превышать 20%. На совещании обсудили, что условиями для получения преференции станет следующее: площадь застройки от 10–15 га, единоличное освоение всего участка одним девелопером (без перепродажи части земли другим компаниям), репутация и надежность застройщика. «В случаях где все эти условиях будут соблюдены, мы готовы на градостроительном совете рассматривать возможность высотной застройки. Причем Никита Евгеньевич и Александр Юрьевич пределы высоты не назвали»,— сказал господин Барановский.

По оценке управляющего партнера аналитического агентства «ВМТ Консалт» Екатерины Косаревой, все три меры выглядят позитивно для девелоперов. Возвращение в программу «Стимул» откроет доступ к федеральным субсидиям на строительство социальной инфраструктуры, и это существенно снизит издержки застройщиков, особенно на больших проектах. «Возможность строить соцобъекты с привлечением эскроу-счетов также создает гибкость в проектном финансировании, что особенно важно в нынешних условиях дорогих денег»,— рассуждает эксперт.

Однако госпожа Косарева считает наиболее чувствительным вопросом планируемое увеличение допустимой доли высотных домов. «С одной стороны, для девелоперов это очевидный плюс: больше этажей — выше экономическая эффективность проектов на единицу площади. Но важно понимать, что здесь речь идет уже не только об интересах застройщиков и даже не столько о текущем состоянии рынка, сколько о культурной идентичности региона»,— предупреждает эксперт.

Санкт-Петербург и прилегающие к нему районы Ленобласти всегда рассматривались как уникальная архитектурная среда, где вопрос высотности стоит особенно остро. Резкое увеличение доли высотных домов даже при наличии ограничений (единый девелопер, крупная территория развития, хорошая репутация) способно кардинально изменить восприятие городской среды, опасается представитель «ВМТ Консалт». Это касается в первую очередь Санкт-Петербурга, но облик города и пригородов — единая архитектурная система. «Именно поэтому данную меру следует рассматривать с большой осторожностью»,— заключает эксперт.

Александра Тен