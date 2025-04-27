OFFTOP. Идея

Обозреватель “Ъ FM” Яна Лубнина рассказывает, как бизнес использует современные технологии в сфере здоровья, тренде на «уродливую красоту» и о том, почему сотрудники IT-корпораций массово жалуются на выгорание.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Hatch Фото: Hatch

Компании переизобретают будильники. Фокус на здоровье — одна из наиболее заметных тенденций, которые фиксируют авторы комплексных исследований. Основные тезисы таковы: люди больше заботятся о своем благополучии и самочувствии, это уже не просто фитнес или правильное питание, а иной подход к образу жизни. 27% потребителей, по данным Statista, хотят получать больше знании в этой сфере, а глобальныи рынок витаминов и добавок тем временем достигнет $140 млрд уже в этом году, сообщали в Euromonitor. Неутомимо растет и рынок носимых health-гаджетов — всяческих умных часов и колец. Эмоциональное здоровье становится приоритетом, растет популярность медитаций и осознанности. Консультанты из Human8 недавно выяснили, что 63% людей сейчас стремятся больше доверять своим чувствам, вернуться от навязанных сценариев к личному опыту и способности прислушиваться к собственному телу.

И вот пример того, как тренды применяет бизнес: умные часы перекочевали с руки на тумбочку. Создатели Hatch Restore — своеобразного будильника – решили, что пора освободить людей от смартфонов, дать им возможность готовиться ко сну без лишних тревог и информации, но при этом дать все необходимое для расслабления. Небольшое устройство в форме полукруга имеет монитор с мягкой поверхностью и едва заметным свечением, оттенок меняется в зависимости от времени суток. Сверху — кнопка для настройки будильника и включения звуков, в библиотеке Hatch Restore есть множество природных шумов для расслабления, медитации и мелодии для пробуждения и сна. Недавно в коллаборации с KFC туда добавили даже звуки шкворчащей на сковородке курочки. Стоит такое устройство,как бы физическое мобильное приложение, $170 в США, плюс подписка на звуки $5 в месяц. В России часы-не часы продают кое-где и за 40 тыс. руб. Хороший сон в условиях напряженной жизни настолько важен, что я и сама увлеклась, может, пора отказаться от вибрирующего по утрам браслета и просыпаться от нежных оттенков рассвета или мягкого журчания горной реки?

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Искусственный интеллект решает, что покупать. Потребители не могут определиться с выбором и доверяют его алгоритмам. По новым данным исследователей из Adobe, количество переходов пользователей сервисов с генеративным ИИ на сайты ритейлеров в США резко вырос в конце прошлого года, и эта тенденция сохраняется в 2025 году. В период предновогодних распродаж в ноябре и декабре трафик от AI-сервисов увеличился на 1300% по сравнению с предыдущим годом. В феврале этот показатель вырос на 1200% к июлю 2024-го. Всего аналитики изучили 1 трлн посещений розничных сайтов и дополнительно опросили 5 тыс. жителей страны о том, как они используют искусственный интеллект при покупках. Инструменты совсем новые, поэтому и цифры такие впечатляющие. И хотя общий объем такого трафика пока мал относительно переходов к ритейлерам, например, из электронной почты, но он удваивается каждые пару месяцев. Оказалось, почти 40% респондентов уже применяли сервисы AI для онлайн-покупок, а 53% планируют начать это делать в ближайшее время. 47% просят алгоритмы порекомендовать им продукт, 43% ищут вместе с искусственным интеллектом выгодные предложения у ритейлеров, 35% запрашивают идеи для подарков, столько же — используют его для создания списка покупок.

Самое интересное открытие аналитиков из Adobe — бОльшая вовлеченность: люди, которые переходят на сайты магазина из условного чата GPT, на 8% дольше прочих задерживаются на странице продавца. И это не все: они просматривают на 12% больше страниц за одно посещение и отказываются от товаров реже, на 23%. Активно растет объем переходов из умных ботов на сайты туроператоров, отелей и баз отдыха — всего, что связано с путешествиями. При помощи ИИ потенциальные клиенты ищут вдохновение для поездки, рекомендации мест, где перекусить на маршруте, составляют этот самый маршрут и планируют бюджет. Отказов от турпродуктов со стороны таких пользователей — на 45% меньше, чем у прочих. Уже ощущается вау-эффект, не так ли? Рынок меняется стремительно, но придется за ним поспевать.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Swayne B. Hall / AP Фото: Swayne B. Hall / AP

Сотрудники IT-компаний все чаще берут отпуск по выгоранию. Волна массовой усталости накрыла TikTok. Все более строгие внутренние отчеты о производительности, постоянно растущие целевые показатели и неопределенность будущего компании в США обернулись снижением мотивации работников. Многие чувствуют себя выгоревшими и опустошенными, рассказал Business Insider, поговорив с десятком нынешних и бывших работников корпорации. Нормой стало брать два-три месяца оплачиваемого отпуска для заботы о ментальном здоровье, и это одна из главных тем внутри компании. Тенденция прослеживается во всем технологическом секторе — и Google, и Microsoft открыли охоту на неэффективных работников в своих структурах, персоналу ради растущего результата отказывают в удаленной работе и льготах. Опрос руководителей предприятий и специалистов по кадрам США, проведенный в 2024 году юридической фирмой Littler Mendelson, показал, что 74% респондентов за последний год заметили рост числа «запросов сотрудников на отпуск или предоставление льгот в связи с проблемами, связанными с психическим здоровьем».

Ситуация у TikTok еще более драматичная — его приложение может быть заблокировано в США, если компания не договорится с администрацией Трампа. Это усиливает общую тревогу, говорят сотрудники подразделения. Повышенное давление компенсируется высокой оплатой и работой в одной из самых модных компаний. «Все в отрасли хотят с тобой поговорить»,— поделился сотрудник TikTok. Известно, что американское подразделение предлагает в среднем шестизначную зарплату в год. И все же эксперты предупреждают: люди — не машины, им необходимы перерывы для подзарядки, иначе они не смогут быть креативными. К тому же это чревато прогулами и текучестью кадров, а еще финансовыми потерями. Американские исследователи недавно подсчитали, что потеря мотивации и выгорание сотрудников обходятся американским компаниям в сумму от $4 тыс. до $20,5 тыс. в год на одного демотивированного сотрудника в зависимости от его компетенций.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Уродливая красота — один из трендов года. Образы с непривычным макияжем стали популярными не только в TikTok, набрав миллионы просмотров, но и в Голливуде. Вместо утонченности, попыток скрыть несовершенства и подчеркнуть достоинства черт лица молодые женщины выбирают вызывающую альтернативу и «высмеивают» стандарты красоты. В таком макияже в центре внимания яркие тени и размазанная помада, иногда эффект, будто девушка попала под дождь. Задача — не скрывать приложенные усилия, а подчеркнуть креативность и право выделяться. В новых образах с серыми помадами, выбеленными бровями и яркими цветами на веках замечены модели Джиджи Хадид и Джулия Фокс, рэперша Доджа Кэт. В соцсетях вирусятся туториалы, как создать образ, противоположный естественности. По словам психологов, девушки поколения Z критически анализируют свое отношение к самовыражению и пробуют игнорировать конвенциональную красоту. Они устали от давления медиа, темы взросления и общественных ожиданий. Изменились сами женщины — они решают смотреть на свою внешность не через призму мужчин и спрашивают друг друга: «А стоит ли оно того?»

Тренд на так называемую уродливую красоту узнается и, например, в предметах интерьера. Художники выражают некий протест: в подборках ugly beauty можно встретить фигурку кота с лицом бородатого мужчины, пепельницы в виде широкой улыбки с торчащими зубами… Лампы и кресла приобретают несуразные формы, посуде разрешено быть кривой. Отдельно закрепились в повестке кривые торты. Создатели ugly cake позволяют себе оставить попытки выровнять бока тортов, десертам теперь можно накрениться, не иметь привычный силуэт, но при этом их все равно детально украшают ироничными рисунками, фруктами или цветами. Кондитеры вздыхают с облегчением: наконец даже самые неудачные попытки можно назвать просто модными.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Aescape Фото: Aescape

Массаж с искусственным интеллектом появится в отелях. Длинные белые механические руки над массажной кроватью, у изголовья — планшет для управления всем процессом. Так выглядит новое устройство от нью-йоркского стартапа Aescape, которое разработано для расслабляющего отдыха. Пользователь может забронировать нужный стол через приложение, самостоятельно прийти, надеть специальный эластичный костюм, расположиться на кушетке и выбрать нужный режим массажа. Встроенные камеры и программа с AI, благодаря гладкому материалу костюма, мгновенно создадут 3D-модель тела клиента. Механические руки, напоминающие скорее огромные лапки кузнечика, осторожно приступают к массированию выбранных зон. Лежа лицом вниз на планшете можно регулировать силу воздействия и другие характеристики. Дополняют расслабляющую атмосферу видео и звуки тропического леса или спокойной поверхности воды. 30-минутный сеанс такого массажа стоит $60. Пока что из-за чувствительности шеи и ног машины компании могут делать только массаж от плеч до колен, но создатели утверждают, что только что закончилась разработка программы для икр.

Компания Aescape Inc., по данным Fortune, оценивается примерно в $250 млн, недавно она привлекла $83 млн инвестиций в новом раунде. Необычных массажистов уже размещают в 60 точках партнера — сети фитнес-клубов Equinox. А новое финансирование направят на доставки умных машин в популярные оздоровительные центры, в частности, при отелях Four Seasons и Marriott. Как говорят компании, сейчас на рынке представлено 40 роботизированных массажных столов, и в этом году их поставят еще 400 штук. Бизнес активно внедряет технологии с ИИ в свои процессы, и в ближайшие годы самые неожиданные сферы нашей жизни преобразятся, просто потому что это уже позволяют технологии. Изменятся, вероятно, и лидеры рынка в каждой из таких сфер.

Яна Лубнина