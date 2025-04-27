В Челябинской области ожидается снег и сильный ветер

В начале следующей недели в Челябинской области ожидается ухудшение погоды. На севере и в горах 28 апреля может пойти снег, сообщает гидрометцентр региона.

Днем 28 апреля температура воздуха в Челябинской области составит +13,+18 градусов Цельсия, а в северо-западных районах — +4,+9. Местами ожидаются умеренные осадки преимущественно в виде дождя, на севере и в горах временами с мокрым снегом. Юго-восточный ветер сменится северо-западный с порывами до 18 метров в секунду.

Во вторник, 29 апреля, еще больше похолодает. Ночью в целом по региону ожидаются минусовые температуры — от -1 до -4 градусов Цельсия, днем — +6,+10. Возможны осадки в виде дождя и снега.