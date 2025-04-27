Вооруженные силы Украины не успевают восполнять потери личного состава. Из-за этого они вынуждены привлекать к боевым действиям инвалидов и заключенных. Об этом сообщает командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов.

«У них очень тяжелая ситуация с набором бойцов»,— сказал господин Алаудинов ТАСС. Российская разведка также фиксирует уменьшение числа иностранных наемников в рядах ВСУ в последнее время, добавил военнослужащий. «На данный момент они формируют подразделения из тех, кто им под руки попадется»,— заявил Апты Алаудинов.

Как сообщил «РИА Новости» командир ВС РФ с позывным «Миф», в рядах ВСУ на территории ДНР в последнее время были замечены наемники из Португалии.

По данным российской стороны, с 2022 года в качестве наемников в ВСУ вступили более 15 тыс. иностранцев из 115 стран. Президент России Господин Путин говорил, что иностранные наемники, воюющие на стороне Украины, не защищены Женевской конвенцией. При этом глава государства призывал гуманно относиться ко всем пленным.