В Институте русского языка защитили кофе среднего рода

Главный научный сотрудник Института русского языка им. Виноградова РАН Мария Каленчук заявила, что форма мужского рода слова «кофе» нехарактерна для русского языка. Она сказала, что эта лексема 100 лет назад употреблялась в среднем роде, и в подтверждение этому сослалась на прозу Ивана Бунина. У писателя можно встретить и «утреннее» кофе, и «вкусное» кофе.

«В абсолютном большинстве заимствованные существительные, несклоняемые у нас в языке, имеют средний род: какао, шоссе, пальто, кашне... Традиционно закрепившийся мужской род в слове "кофе" выбивается из общей массы заимствованных несклоняемых слов»,— сказала госпожа Каленчук «РИА Новости». Язык же старается избавиться от исключений, уверила она.

Филолог добавила, что в авторитетных словарях русского языка в 80-е годы прошлого века можно было найти «кофе» в среднем роде. Также она сказала, что мужской род у «кофе» возник из-за того, что в XIX веке у слова была форма «кофий».

Сейчас русском орфографическом словаре под редакцией Владимира Лопатина и Ольги Ивановой (на него, в частности, ориентируется портал «Грамота.ру») указано, что «кофе» в среднем роде — это допустимое, но разговорное употребление.

Ранее госпожа Каленчук заявила, что ударение в глаголе «звонит» вскоре изменится и будет падать на первый слог. Движение в эту сторону уже началось, однако идут медленно.