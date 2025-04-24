Институт Виноградова допустил перенос ударения в слове «звонит» на первый слог

Ударение в глаголе «звонит» вскоре изменится и будет падать на первый слог. Такое мнение высказала главный научный сотрудник Института русского языка им. В.В. Виноградова РАН Мария Каленчук. По ее словам, движения в эту сторону уже начались, однако идут медленно.

«Почему сейчас налево и направо говорят "звОнит", а не "звонИт"? А ведь в этом ничего случайного нет. Я как специалист знаю, что за этим вариантом будущее, потому что все глаголы на "-ить" последние 100 лет начали движение от того ударения, которое у них было на окончании, к ударению на основу слова»,— пояснила госпожа Каленчук в комментарии «РИА Новости».

Филолог добавила, что по такому же принципу переносится ударение в глаголах «варит», «солит» и «дружит». По ее словам, в слове «звонит» изменение началось позднее, но если это случилось, процесс завершится.

Гендиректор Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ) Роман Карманов назвал пагубной идею с переносом ударения в слове «звонит». «Можно как-то затормозить это неумолимое движение к бездне?! Или, по крайней мере, не подталкивать преждевременным приданием безграмотности легитимности»,— написал господин Карманов в Telegram-канале.

Согласно порталу «Грамота.ру», «звонить» относится к группе глаголов на «-ить» с неподвижным ударением. Это значит, что во всех личных формах глагола («звоню», «звонит», «звоните») ударение ставится на окончание.