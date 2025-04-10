США получают свободный проход кораблей ВМС через Панамский канал и думают о возвращении баз

Министр обороны США Пит Хегсет, находящийся с визитом в Панаме, заявил, что США и Панама согласовали рамочный договор о беспрепятственном проходе американских военных кораблей через Панамский канал. Кроме того, двумя странами уже подписан меморандум о взаимопонимании по вопросам безопасности. Об этом сообщают мировые СМИ, включая New York Post.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Enea Lebrun / Reuters Фото: Enea Lebrun / Reuters

Соглашение о беспрепятственном проходе, по словам министра, предполагает приоритетный и бесплатный проход через канал для военных кораблей и судов обеспечения ВМС США.

Ранее, в феврале текущего года, о достижении соглашения на этот счет заявлял после своего визита в Панаму государственный секретарь США Марко Рубио. Но тогда и президент Панамы Хосе Рауль Мулино, и представители Управления Панамского канала говорили, что никакого соглашения по поводу бесплатного прохода американских кораблей нет. Сейчас панамские представители не комментируют слова министра обороны США.

Господин Хегсет заявил также, что американские войска могли бы «по приглашению» панамской стороны вернуться в Зону Панамского канала для обеспечения его безопасности. Американские военные базы, существовавшие в Зоне Панамского канала с 1918 года, перешли под управление Панамы в соответствии с договором о возвращении канала стране.

Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно обвинял Панаму в передаче контроля над каналом китайцам и говорил о необходимости любыми способами вернуть беспрепятственный доступ к каналу, включая применение силы.

Виктор Буй