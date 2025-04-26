«Спартак» проиграл дерби с ЦСКА в чемпионате России

Самое популярное московское дерби между «Спартаком» и ЦСКА, которое состоялось в 26-м туре чемпионата России по футболу, завершилось в пользу армейцев — 2:1. На 44-й минуте у них отличился Сауль Гуарирапа после розыгрыша углового.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Уже в конце матча Эсекьель Барко реализовал пенальти, назначенный за игру рукой защитника Джамалутдина Абдулкадырова. Однако на 89-й минуте Кристиян Бистрович принес победу номинальным гостям. При этом красно-белые заканчивали встречу в меньшинстве из-за удаления Срджана Бабича.

ЦСКА набрал 51 очко и на один балл опередил «Спартак», который уступил принципиальному сопернику третье место.

Александр Ильин