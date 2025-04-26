В Крыму произошло четыре землетрясения

В Крымско-Черноморском регионе зафиксировали четыре землетрясения, сообщила замдиректора Института сейсмологии и геодинамики КФУ Марина Бондарь. Одно из них произошло в акватории Черного моря, еще три — на суше в районе водопада Учан-Су в южной части Крыма.

В разговоре с «РИА Новости» Марина Бондарь назвала землетрясения слабыми. При этом некоторые жители смогли ощутить подземные толчки из-за неглубокого залегания очага.

Директор Института сейсмологии и геодинамики КФУ Юрий Вольфман уточнил, что речь идет о четырех землетрясениях магнитудой от 1,5 до 2. Их зафиксировали в 8:00, 11:00, 11:27 и 11:37 мск.