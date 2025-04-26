За сутки трое жителей Башкирии погибли в ДТП

За последние сутки в Башкирии зафиксировано семь дорожно-транспортных происшествий, из которых три произошли в Уфе. В результате аварий пострадали шесть человек, трое из которых погибли, сообщила пресс-служба минтранса республики.

АО «Башавтотранс» сообщило, что среди их транспорта не было ДТП с пострадавшими. Южный автовокзал приостановил пять рейсов.

В Международном аэропорту Уфы не зафиксировано происшествий, связанных с безопасностью, но один рейс был задержан. На линии Куйбышевской железной дороги также не было происшествий, все поезда курсировали по расписанию, отметили в министерстве.

Олег Вахитов