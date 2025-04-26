Инал Тасоев стал чемпионов Европы по дзюдо

Российский спортсмен Инал Тасоев стал чемпионом Европы по дзюдо в весе свыше 100 кг. В финале он победил другого россиянина Валерия Ендовицкого.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Федерация Дзюдо России Фото: Федерация Дзюдо России

Для 27-летнего Тасоева победа на чемпионате Европы стала третьей в его карьере. Он также был серебряным призером турнира. В 2023 году выиграл чемпионат мира.

Чемпионат мира по дзюдо проходит в Подгорице. Ранее золотую медаль в весовой категории до 73 кг завоевал российский дзюдоист Данил Лаврентьев. Тимур Арбузов также победил в соревнованиях в весе до 81 кг.

Олимпийский комитет России сообщил, что российские спортсмены на чемпионате Европы по дзюдо получили полный комплект медалей. Бронзу завоевала Элис Старцева, серебро — Валерий Ендовицкий, Аюб Блиев и Мурад Чопанов. 26 апреля стартует командный турнир, на котором сборная России под флагом международной федерации примет участие впервые за три года.