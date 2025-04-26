«Хочу послушать тишину»

Космонавт из Рыбинска Ярославской области Алексей Овчинин рассказал о своем третьем полете в космос после возвращения на Землю. Господин Овчинин поделился, что так и не смог привыкнуть к постоянному шуму на МКС и был рад пасхальному яицу, которое ему принесли на место приземления. Он доволен выполненной миссией и спешит вернуться к своей семье для решения бытовых вопросов, которые накопились за время его отсутствия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Овчинин на послеполетной пресс-конференции

Фото: Центр подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина Алексей Овчинин на послеполетной пресс-конференции

Фото: Центр подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина

24 апреля в Центре подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина состоялась послеполетная пресс-конференция российских членов экипажа МКС-72. Космонавты Роскосмоса Алексей Овчинин и Иван Вагнер пробыли на орбите более 220 суток. Вернулись на землю они 20 апреля вблизи Жезказгана, Казахстан. Ярославский космонавт удовлетворен полетом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Посадка

Фото: Центр подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина Посадка

Фото: Центр подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина

«Мы сделали с хорошим качеством все, что было запланировано. Выполнили более 40 экспериментов, три из них новые. Хорошо, что в полете появляются новые эксперименты: когда ты на протяжении трех полетов выполняешь одни и те же эксперименты, становится не очень интересно. Один из новых экспериментов — Лазма (исследование микроциркуляции крови — прим. «Ъ-Ярославль»). Мы его проводили перед полетом, в полете, и сейчас вот проводим»,— рассказал Алексей Овчинин.

19 декабря Алексей Овчинин и Иван Вагнер вышли в открытый космос и установили на внешней поверхности модуля «Звезда» моноблок МВН — это была часть эксперимента «Монитор всего неба». В открытом космосе космонавты пробыли более 6 часов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Овчинин в открытом космосе на фото Ивана Вагнера

Фото: Космонавт Иван Вагнер, vk.com / ivan_mks63 Алексей Овчинин в открытом космосе на фото Ивана Вагнера

Фото: Космонавт Иван Вагнер, vk.com / ivan_mks63

«Такая достаточно громоздкая аппаратура. Мы ее установили, подключили. Начала с ней работать Земля. У нас сейчас пока нет информации, как эта аппаратура работает, какую информацию Земля получает. Но, судя по тому, что нам сказали большое спасибо, все работает»,— поделился космонавт.

С марта 2025 года Алексей Овчинин был командиром МКС. Он принял командование от астронавта Суниты Уилльямс. Во время церемонии ему вручили символический «ключ от станции».

«Командир является человеком, который контролирует выполнение всеми членами экипажа обязанностей. Когда меняется командование, то мы собираемся всем экипажем станции и разговариваем по поводу обязанностей. Как правило, это распределение обязанностей по действиям в нештатных ситуациях»,— рассказал Алексей Овчинин.

Пресс-секретарь Центра Ирина Рогова отметила, что космонавты выглядят «достаточно бодро» спустя пять суток после приземления, что удивительно. С ними продолжают работать врачи, которые проводят послеполетные эксперименты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Овчинин привыкает к земным условиям и участвует в экспериментальных исследованиях

Фото: Центр подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина Алексей Овчинин привыкает к земным условиям и участвует в экспериментальных исследованиях

Фото: Центр подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина

Чувствует себя Алексей Овчинин хорошо. Ярославский космонавт пояснил, что с каждым полетом организм быстрее адаптируется к условиям гравитации и невесомости. Но есть вещи, к которым организм, по-видимому, не привыкает и не может адаптироваться. Это шум на МКС, уверен господин Овчинин.

«К этому уровню шума на станции невозможно привыкнуть. Я пытался, но все равно ты его замечаешь постоянно. И хочется, конечно, чтобы уровень был поменьше. У нас есть шумоподавляющие наушники. Но вот сейчас ребята молодые прилетают, одевают такие наушники, и до них не докричаться. Когда ты живешь рядом с железной дорогой, со временем перестаешь замечать, а к шуму на МКС невозможно привыкнуть. Когда приземляешься и попадаешь в тишину — это здорово. На протяжении всего полета хочется послушать тишину»,— рассказал Алексей Овчинин.

С собой на МКС космонавты берут 1 кг вещей, с этим же грузом они возвращаются. Захватывают астронавты с собой и любимые игрушки детей в качестве индикаторов невесомости. Экипаж понимает, что работа двигателя завершена и корабль вышел на орбиту, когда игрушка начинает парить в воздухе.

«У нас в семье собака корги, наш член семьи. И вот в этот раз нам сделали игрушку в виде корги. Вот она со мной летала, охраняла меня весь полет»,— поделился господин Овчинин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Центр подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина Фото: Центр подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина

Не только игрушка напоминала космонавту о доме. Позывной у Алексея Овчинина «Бурлак» — это напрямую связано с его родным городом Рыбинском.

«Другие варианты позывного не рассматривал. Этот позывной связан с Волгой и Рыбинском, в котором я родился и вырос. В свое время Рыбинск был столицей бурлаков. И, в общем-то, это и сподвигло меня взять этот позывной»,— поделился космонавт.

В ходе экспедиции Алексей Овчинин вырастил на МКС зеленый лук, а к своему приземлению попросил принести ему пасхальное яйцо, так как посадка пришлась на этот праздник.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Овчинин после посадки

Фото: Центр подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина Алексей Овчинин после посадки

Фото: Центр подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина

«Я попросил пасхальное яйцо. Это было ожидаемо. Я его ждал. На протяжении полета у нас не было свежих куриных яиц. Было приятно прочувствовать снова этот вкус. Надеюсь, по моему примеру, многие сразу же залезли в холодильник, достали пасхальные яйца, начали их есть»,— сказал Алексей Овчинин.

Общение с коллегами-астронавтами продолжается и после приземления, рассказал ярославский космонавт. После завершения миссий они поздравляют друг друга с праздниками, разговаривают о семьях и планах на будущее. Сейчас Алексей Овчинин стремится вернуться домой в Рыбинск, к своей семье.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Центр подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина Фото: Центр подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина

«Вернувшись, реабилитировавшись, надо продолжать дальше жить на Земле. За время нашего полета накопились проблемы. Не секрет, что когда глава семьи отсутствует дома, то дома начинает все ломаться. После первого этапа острой реабилитации нас отпустят домой. Уже сейчас начинаем думать, с чего первого начать»,— сказал Алексей Овчинин.

Ближайшие две недели космонавты проходят период адаптации в Звездном городке под наблюдением врачей. Затем их ждет второй этап реабилитации в санатории.

Алексей Овчинин — герой РФ, летчик-космонавт РФ. Ему 53 года. Окончил Ейское высшее военное авиационное училище летчиков имени В.М. Комарова. Первый космический полет продолжительностью более 172 суток совершил 18 марта 2016 года. Во время второго космического старта на космическом корабле «Союз МС-10» 11 октября 2018 года произошла первая в истории современной России авария в пилотируемой космонавтике. Второй полет в космос продолжительностью более 202 суток состоялся 14 марта 2019 года. Третий —11 сентября 2024 года, продолжительность 220 суток.

Алла Чижова