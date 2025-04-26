Уподобление птице, друзья человека и гормон стыда

На последнюю неделю апреля и самое начало мая культурные пространства Нижнего Новгорода подготовили лекции о собаках в жизни и искусстве, шоу о науке в мемах и выставочные проекты, приуроченные к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В городе пройдет фестиваль настольных игр и завершится фестиваль медиаискусства Intervals. Подробнее о наиболее заметных культурных событиях — в обзоре «Ъ-Приволжье».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Спектакль «Передай товарищу!»

Фото: Нижегородский театр драмы Спектакль «Передай товарищу!»

Фото: Нижегородский театр драмы

27 апреля в Театре драмы на Большой Покровской улице — музыкально-поэтический спектакль Павла Ушакова «Передай товарищу!», посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Это коллаж из воспоминаний, стихов, писем и песен военного времени. Спектакль начнется в 11:00, билеты — от 250 до 650 руб.

27 апреля в Информационном центре по атомной энергии (ИЦАЭ) на улице Семашко пройдет фестиваль настольных игр и творчества «Спектр».Организаторы подготовили мастер-классы по покраске миниатюр и созданию героев на основе матрешки, демонстрации игр «Warhammer: KillTeam», «Magic: the Gathering» и «Everseal» и встречи с создателями комиксов. Начало в 12:00, вход по предварительной регистрации.

27 апреля в Доме Сироткина пройдет лекция «XIX век. Друзья человека» из цикла «Животные в искусстве». Научный сотрудник НГХМ Маргарита Левашова расскажет, когда анималистика начала отражать общественные ценности и стремления и как животных изображали художники Роза Бонёр и Чарльз Бартон Барбер. Мероприятие начнется в 14:00, билет стоит 200 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Павел Алехин. Перформанс «Птицы» на фестивале «АртЛуга»

Фото: Екатерина Леликова Павел Алехин. Перформанс «Птицы» на фестивале «АртЛуга»

Фото: Екатерина Леликова

27 апреля в Центре театрального мастерства на Варварской улице состоится премьера танцевального спектакля «Птиптих». Это перформанс об уподоблении человека птице: о хрупкости его существования в городской среде, о становлении как личности — оперении, о важности родного места — гнезда, о преодолении страха первого полета и о борьбе за жизнь. Спектакль покажут артисты Павел Алёхин, Елизавета Матвеева, Алиса Шмидт и Анна Гавалевич. Эту работу они посвятили своим мамам. Перформанс начнется в 18:00, билет стоит 2 тыс. руб.

29 апреля на площадке «Территория эмоций» в парке «Швейцария» пройдет очередная PowerPoint party. Каждый участник должен заранее подготовить презентацию на свободную тему. Это может быть как повествование о плюсах и минусах хобби или работы, так и рассказ о любимых салатах или фотографиях кошки. Вечеринка начнется в 15:00. Участие бесплатное, нужно зарегистрироваться.

29 апреля в магазине «Дирижабль» на Большой Покровской улице кинолог благотворительного фонда «Сострадание НН» Татьяна Петрунина прочитает лекцию «По зову сердца». Волонтер расскажет о разных типах собак и о том, как найти к ним подход. Каждый участник потренируется, как понимать язык тела собак и самим демонстрировать понятные для собак сигналы. Лекция начнется в 18:00, участие бесплатное, нужно заранее зарегистрироваться.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лайка в приюте

Фото: Никита Юдин, Коммерсантъ Лайка в приюте

Фото: Никита Юдин, Коммерсантъ

29 апреля в ИЦАЭ пройдет научно-развлекательное шоу «Наука в мемах». Трое молодых нижегородских ученых расскажут о смысле шуток и объяснят научные явления, стоящие за юмористическими картинками. В роли экспертов выступят кандидат химических наук и доцент кафедры неорганической химии ННГУ Евгений Буланов, научный сотрудник Центра доклинических исследований ПИМУ Дарья Кузьмина и доктор физико-математических наук, ведущий научный сотрудник отдела нелинейной динамики ИПФ РАН Владимир Клиньшов. В конце участники выберут лучший мем дня. Мероприятие начнется в 18:30, вход свободный, нужно заранее зарегистрироваться.

29 апреля в Арсенале в кремле культуролог Алексей Старков прочитает третью лекцию из цикла «Почему были великие художницы?» о женщинах, изменивших глобальное искусство. В этот раз специалист расскажет об американском скульпторе и живописце Луизе Буржуа, которая превратила скульптуру в язык памяти, проживания и исцеления. Лекция начнется в 19:00. Обычный билет стоит 500 руб., льготный — 250 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Культуролог Алексей Старков

Фото: Арсенал Культуролог Алексей Старков

Фото: Арсенал

30 апреля в Русском музее фотографии на улице Пискунова откроются сразу четыре выставочных проекта, приуроченных к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. На пересечении улиц Большая Покровская и Пискунова заработает уличная выставка «С "Лейкой" и блокнотом. Военные фотокорреспонденты ТАСС 1941–1945 гг.». В самом музее откроется экспозиция «Люди труда и Победы» о людях, которые жили в Горьковской области и мужественно переносили все тяготы военного времени. Третья выставка «Дороги войны» посвящена подвигу военных корреспондентов. Это фотолетопись, которая запечатлела повседневность военной жизни с марш-бросками и привалами, переправами и атаками, трагедиями расставания и радостями коротких встреч. Проект «Здравствуйте, мои дорогие» представит письма и фотографии военных лет. Открытие запланировано на 14:00. Выставки будут работать до 8 июня, посетить их можно по единому билету в музей. Обычный стоит 300 руб., льготный — 150 руб. Вход на открытие свободный.

30 апреля в арт-пространстве «Терминал А» на Красной Слободе в рамках III Перкиннале современного искусства откроется выставка «Гормон стыда». Сюжетная линия проекта построена вокруг феномена стыда. Семь художников — Вова Перкин, Дима Маконда, Лиза Плакса, Арчиликий, Инна Крыжановская, Юрий Татьянин, Рома Peeks — представят живопись, вышивку, деревянную и керамическую скульптуру. Выставка откроется в 19:00, она будет работать до 15 июня. Билет стоит 200 руб., по средам вход свободный.

Какие выставки продолжают работу До 27 апреля в Русском музее фотографии на улице Пискунова открыта выставка Сью Пак «Поэзия пустынных пространств» и выставка к 88-летию со дня рождения фотохудожника Станислава Яворского «Две бесконечности». До 27 апреля в городе проходит фестиваль медиаискусства Intervals. До 18 мая в корпусе НГХМ «Искусство XX века» на площади Минина и Пожарского открыта выставка «Красная книга». До 18 мая в «Рекорде» на улице Пискунова открыта коллективная выставка «Великая Победа: 80 лет мужества и памяти». До 1 июня в корпусе НГХМ «Искусство XX века» на площади Минина открыта выставка «Архитектура памяти» к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. До 29 июня в Арсенале в кремле открыта выставка уличной фотографии «Свой город». До 16 июля в корпусе НГХМ «Русское искусство» в кремле открыта выставка «Учитель и ученик. Традиция в русской школе живописи». До 27 июля в Арсенале в кремле открыта выставка «Земное/Планетарное» — часть Первого международного биеннале экологического искусства. До 31 августа в студии «Тихая» на улице Ульянова открыта выставка «Наши двери всегда закрыты».

Подготовила Елена Ковалева