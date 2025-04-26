Жертва Джеффри Эпштейна Вирджиния Джуффре покончила с собой

Правозащитница Вирджиния Джуффре была найдена мертвой в своем доме в Австралии. Она покончила жизнь самоубийством, сообщила NBC семья госпожи Джуффре. Ей был 41 год.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Вирджиния Джуффре Фото: Shannon Stapleton / File Photo / Reuters / Shannon Stapleton / Reuters Фото: Vatican Media / Simone Risoluti / В­Handout / Reuters / Vatican Media / Simone Risoluti / Reuters Следующая фотография 1 / 2 Вирджиния Джуффре Фото: Shannon Stapleton / File Photo / Reuters / Shannon Stapleton / Reuters Фото: Vatican Media / Simone Risoluti / В­Handout / Reuters / Vatican Media / Simone Risoluti / Reuters

«В конце концов бремя пережитого насилия стало настолько тяжелым, что Вирджинии стало невыносимо справляться с его весом»,— говорится в заявлении. Семья Вирджинии Джуффре считает, что ее опыт помог справиться с насилием многим женщинам.

В 2015 году госпожа Джуффре подала вместе с еще двумя женщинами иск к финансисту Джеффри Эпштейну и его подруге Гилейн Максвелл. Господин Эпштейн был арестован в июле 2019 года по обвинению в сексуализированных преступлениях в отношении несовершеннолетних и организации проституции. В августе того же года он покончил с собой в тюрьме.

Среди тех, кто заказывал услуги Джеффри Эпштейна, упоминался в том числе и британский принц Эндрю. В августе 2021 года иск к нему подала Вирджиния Джуффре. Она обвиняла его в принуждении к сексу в период с 2000 по 2002 год. На тот момент госпожа Джуффре была несовершеннолетней. В 2022 году стороны достигли внесудебного соглашения.