Рейсовый автобус полностью сгорел напротив станции метро «Улица Дыбенко»

Около дома 19 по проспекту Большевиков тушили рейсовый автобус. Он сгорел полностью, сообщили в ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

Вызов по происшествию поступил на пульт дежурного в 13:34. Напротив станции метрополитена «Улица Дыбенко» происходило горение автобуса по всей площади. Спустя десять минут общественный транспорт потушили. Сведения о пострадавших не поступали.

На месте работали десять специалистов, привлечено две единицы техники.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что лазурный автобус 5 апреля полностью сгорел на Васильевском острове.

Татьяна Титаева