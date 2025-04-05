Лазурный автобус полностью сгорел на Васильевском острове

На 18-й линии Васильевского острова у дома № 3 горел лазурный автобус. Очевидцы заметили черный дым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал «Мегаполис | ДТП и ЧП» Фото: Telegram-канал «Мегаполис | ДТП и ЧП»

Как сообщили в ГУ МЧС по Санкт-Петербургу, вызов по возгоранию поступил к ним в 14:50. Рейсовый автобус горел полностью. Спустя 30 минут спасатели потушили транспортное средство. О пострадавших информация не поступала.

На месте работали десять специалистов, для ликвидации огня задействовали две единицы техники.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что квартирный пожар обернулся госпитализацией жителя Пушкинского района.

Татьяна Титаева