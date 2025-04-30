Соню Балушкину прооперируют в мае

25 апреля на rusfond.ru, в “Ъ” и в эфире ГТРК «Сахалин» мы рассказали историю 15-летней Сони Балушкиной из Южно-Сахалинска («Внутренний корд», Евгения Васильева). У девочки сколиоз 4-й, самой тяжелой степени. Лечение не помогает, искривление позвоночника усиливается. Соне нужна операция, которую московские хирурги готовы провести по технологии VBT (Vertebral Body Tethering), позволяющей сохранить подвижность позвоночника. Но оплатить ее семье не по силам. Рады сообщить: вся необходимая сумма (2 098 673 руб.) собрана. Родители Сони благодарят всех за помощь. Примите и нашу признательность, дорогие друзья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Соня Балушкина

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ Соня Балушкина

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ

Всего с 25 апреля 7879 читателей rusfond.ru, “Ъ”, телезрителей ГТРК «Сахалин», «Кузбасс», «Курган», «Калининград» и еще 131 регионального СМИ — партнера Русфонда, а также 26 компаний исчерпывающе помогли 63 детям, собрано 21 169 387 руб.