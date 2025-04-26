В Брянской области из-за атаки ВСУ сгорел дом лыжника Большунова

Дом родителей трехкратного олимпийского чемпиона по лыжным гонкам Александра Большунова в Брянской области сгорел в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявили ТАСС в районной администрации. Родители спортсмена давно уехали оттуда, поэтому не пострадали.

Их дом расположен в селе Подывотье в Севском районе области, который на юго-западе граничит с Украиной. Отец спортсмена Александр рассказал агентству, что из-за атак ВСУ сгорело много домов, не только в их селе.

Родители Большунова выехали из своего дома задолго до атаки, уточнил старший тренер сборной по лыжным гонкам Юрий Бородавко. «Рядом с их огородом боевые позиции, поэтому обстрелы проводились там постоянно»,— добавил он.

Александр Большунов родился в Подывотье. Брянская область на юге граничит с Черниговской и Сумской областями Украины, она регулярно подвергается обстрелам с начала российской военной операции. 24 февраля над территорией региона сбили 4 БПЛА, обошлось без пострадавших.