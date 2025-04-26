Музаев: Рособрнадзор прорабатывает интегрированный ЕГЭ по физике и информатике

Рособрнадзор рассматривает предложение Министерства цифрового развития о создании нового интегрированного Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Он должен объединить физику и информатику. Об этом сообщил глава ведомства Анзор Музаев в интервью ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Анзор Музаев

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Анзор Музаев

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

По словам господина Музаева, разработка и внедрение новой формы экзамена потребуют значительного времени. Необходимо подготовить образовательные стандарты, учебники и рабочие программы, а также обучить учителей работе с новыми документами. Он подчеркнул важность соблюдения принципа, что на экзамене должны проверяться знания только по темам, которые ученики изучали.

Руководитель Рособрнадзора также успокоил выпускников текущего года, а также 2026 и, возможно, 2027 годов: изменения их пока касаться не будут. «Мы будем ждать предложения от Минцифры, обязательно его рассмотрим и совместно будем прорабатывать», — добавил господин Музаев.

Ранее глава Минцифры Максут Шадаев сообщал, что ведомство обсуждает с заинтересованными структурами возможность введения объединенного ЕГЭ по информатике и физике. В Минцифры считают, что интегрированный экзамен позволит улучшить подготовку будущих IT-специалистов. Помимо этого, IT-компании планируют наладить сотрудничество со школами и вузами, чтобы студенты могли получать практический опыт во время обучения.