Верховный суд разрешил самооборону с ножом, если детям угрожает опасность

Верховный суд (ВС) России разрешил использовать для самообороны нож, если нападавших много и опасность грозит детям. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на обзор судебной практики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Поводом для разъяснения стало дело жителя Твери. Во время семейного праздника один из его гостей вступил в конфликт с соседкой. Она попросила приехать своего сына. Тот приехал пьяный и с двумя друзьями, которые стали избивать деревянными палками как предполагаемого обидчика, так и хозяина дома, у которого была на руках маленькая дочь. Мужчина взял со стола нож и нанес удары нападавшим, все трое умерли.

Хозяину дома вменили в вину ст. 105 УК РФ (убийство), но суд счел его действия самообороной и вынес оправдательный приговор. Потерпевшие оспорили это решение и дошли до Верховного суда. ВС посчитал квалификацию дела правильной. По мнению суда, сыграло роль в том числе число нападавших, их агрессивное поведение, применение физического насилия в присутствии малолетних детей, а также внезапность нападения. Все перечисленные обстоятельства «давали оправданному право принять адекватные меры защиты себя, своей семьи, в том числе малолетнего ребенка», отметил Верховный суд.