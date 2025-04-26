В Миллеровском районе Дона сбили украинский беспилотник

В ночь с 25 на 26 апреля силы и средства ПВО отразили воздушную атаку врага, уничтожив БПЛА в Миллеровском районе. Об этом в своем Telegram-канале сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Предварительно, пострадавших и разрушений на земле нет», – отметил глава региона.

По данным Минобороны России, за минувшую ночь дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили и перехватили в регионах РФ 45 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

27 из них – над Курской областью, 16 – над Белгородской, по одному – над Ростовской и Липецкой областями.

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», в донской столице управление ГО и ЧС выпустило памятки с информацией о том, что должен делать каждый житель в случае ракетной и беспилотной опасности.

Владимир Андреев