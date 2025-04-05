В Ростове напомнили горожанам алгоритм действий во время воздушной тревоги

Ростовское городское управление ГО и ЧС выпустило памятки с информацией о том, что должен делать каждый житель в случае ракетной и беспилотной опасности. Эти материалы опубликованы на официальных интернет-ресурсах УГОЧС сегодня, 5 апреля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Так, при получении сообщения о возможном ракетном ударе горожанину следует укрыться в подвальном помещении или спуститься в подземный паркинг. При этом лифтом пользоваться нельзя. Гражданам, оказавшимся на улице, надо спуститься в ближайший подземный переход.

Действия ростовчан при получении сообщения о «беспилотной опасности» также зависят от того, где люди находятся в данный момент. Если в доме или квартире, то следует отойти подальше от окон и сесть на пол, а если на улице – нужно укрыться в ближайшем здании.

Отдельно в памятках выделено, что не подходят для укрытия места под техникой, у наружных стен зданий и временные строения (ларьки, павильоны).

При обнаружении обломков сбитых ракет или БПЛА нельзя приближаться к ним и их трогать, а надо сразу покинуть это место и, по возможности, сообщить о такой находке по номеру 112.

При получении сообщения об отбое ракетной или беспилотной опасности специалисты УГОЧС Ростова-на-Дону порекомендовали горожанам возвращаться к месту работы и быть готовыми к повторению экстренной информации.

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», в начале марта временно исполняющий обязанности губернатора Дона Юрий Слюсарь подписал распоряжение о введении в регионе режима повышенной готовности. В документе прописаны все регламенты по оповещению граждан на случай ракетной или беспилотной опасности.

Ефим Мартов