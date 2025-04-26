Во Флориде закрылся аэропорт из-за угрозы теракта

Полиция оцепила Международный аэропорт Сент-Питесберг — Клируотер во Флориде. Это произошло из-за угрозы взорвать несколько самолетов в аэропорту. В итоге спецслужбы не обнаружили взрывных устройств. О происшествии сообщил шериф округа Пинеллас Боб Гуалтьери.

«Нам пришлось эвакуировать всех пассажиров, из всех самолетов... Мы завершили поиски на 98%, были задействованы кинологические группы. Никаких взрывных устройств не обнаружено»,— сообщил господин Гуалтьери. Видео с его комментарием выложено на Facebook (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена).

Неизвестный написал «явную угрозу» в туалетной кабинке в одном из самолетов Allegiant. Надпись обнаружил бортпроводник, когда самолет заходил на посадку со 170 пассажирами на борту. Шериф не раскрыл, что было написано в туалетной кабинке, но подчеркнул, что угроза касалась всех самолетов авиакомпании, находящихся в аэропорту.

Никто еще не был арестован. Под подозрением находятся все: пассажиры и экипаж самолета, сказал господин Гуалтьери. На месте работают 20 детективов, они опрашивают пассажиров. Из-за происшествия в аэропорту задерживаются рейсы.

Александр Рыльский