На парад Победы запретили проносить воздушные шары

Стал известен список предметов, которые запрещено проносить на парад Победы на Красной площади. Он напечатан в памятке для аккредитованных на мероприятие журналистов.

Среди запрещенных вещей — воздушные шары, воздушные «суды», воздушные змеи, вейпы, электросамокаты, наркотические и токсические вещества, оружие. Также нельзя брать с собой пиротехнику, «средства маскировки», бронежилеты, аэрозольные баллончики, алкоголь и животных. Нельзя брать и еду. Также запрещены контейнеры для продуктов, и вместе с ними — емкости с жидкостью свыше 50 мл, флаги и баннеры, пишет «РИА Новости».

Можно взять с собой религиозную литературу, кресла-коляски и лекарства в заводской упаковке. Аккредитованным журналистам также можно иметь профессиональное оборудование для фото- и видеосъемки.