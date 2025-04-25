Теннисисты Рублев и Медведев автоматически вышли в третий круг турнира в Мадриде

Российские теннисисты Андрей Рублев и Даниил Медведев автоматически пробились в третий круг турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) категории 1000 в Мадриде после снятия соперников.

Андрей Рублев, занимающий 8-е место в рейтинге ATP, должен был сыграть с французом Гаэлем Монфисом (42-е). Последний отказался от участия в турнире из-за болезни.

Даниил Медведев (10-е) должен был провести матч против сербского теннисиста Ласло Джере (71-е). Он снялся из-за травмы левого плеча.

В третьем круге Рублев сыграет с представителем Казахстана Александром Бубликом. Соперником Медведева станет аргентинец Хуан-Мануэль Серундоло.

Призовой фонд турнира составляет €7,8 млн. Победителем прошлогоднего розыгрыша стал Андрей Рублев.

Таисия Орлова