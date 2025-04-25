Речитативные изыскания

К 25-летию дебютного альбома Децла «Кто? Ты» вышел в свет сборник кавер-версий «Трибьют». Артист, чье настоящее имя — Кирилл Толмацкий, ушел из жизни в 2019 году и у большей части публики остался в памяти как мальчик-мем рубежа веков. Но у него оказалось много песен, достойных переосмысления, а занялись этим представители самых разных жанров, в том числе совсем далеких от хип-хопа. «Трибьют» послушал Игорь Гаврилов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рэпер Кирилл Толмацкий (Децл)

Фото: Владимир Лукьянов, Коммерсантъ Рэпер Кирилл Толмацкий (Децл)

Фото: Владимир Лукьянов, Коммерсантъ

Недавно стало известно, что Кирилл Толмацкий станет героем сериала. Даже странно, что идея перенести историю Децла на экран реализуется только сейчас. Конфликт Кирилла Толмацкого с создавшим его сценический образ отцом-продюсером, борьба за творческую независимость и поиск своего места в музыке — все это просится в сценарий байопика.

Несмотря на то что вскоре после смерти Децла, в том же 2019-м вышел достойный документальный фильм Романа Супера (ныне включен в РФ в реестр иноагентов) «C закрытыми окнами», целый ряд линий жизненного сюжета рэпера все еще ждет своего рассказчика. Вдова Кирилла Толмацкого, мать его сына Тони Юлия Киселева все эти шесть лет сохраняет молчание.

Не комментирует свои конфликты с Децлом и Баста (Василий Вакуленко), с которым бывший герой MTV Russia даже судился. Вряд ли интонация сериала будет сбалансированной. Проект курирует отец музыканта Александр Толмацкий, а это значит, что события, вероятнее всего, будут показаны в фильме с его точки зрения.

Лучший путь к настоящему Децлу — это его песни. Оказывается, их можно прочесть очень по-разному.

И вышедший «Трибьют» — это попытка выйти за рамки мемов рубежа 1990-х и 2000-х вроде «Что ты сделал для хип-хопа в свои годы?» и «Пепси, пейджер, MTV!».

«Трибьют» начинается с песни на английском языке «Superstar» из «Dancehall Mafia» (2014), одного из поздних альбомов, которые Кирилл Толмацкий записывал в стиле «дэнсхолл». В этот период он погрузился в ямайскую культуру, шире говоря — жил новой жизнью, в которой не осталось места для поп-мейнстрима. «Superstar» записал Олег ЛСП, и главная строчка здесь, скорее всего,— «Настоящие суперзвезды никогда не умирают».

Следом звучит «Кто ты?» — заглавная песня из дебютного альбома Децла. Его продюсировал Влад Валов из группы Bad Balance. К нынешней версии он не имеет отношения. Этот ураганный трек с ломаным битом записал бакинец Кассета, один из самых популярных русскоязычных рэперов наших дней. В трибьюте вообще нет отечественных рэп-ветеранов, хотя со многими из них, от Смоки Мо до Лигалайза (включен в РФ в перечень иноагентов), Децл тесно сотрудничал. Старшее поколение музыкантов представляют DJ Groove с заковыристым брейкбит-ремиксом на «Фиаско» и альтернативщики Jane Air, которые спели «Ночь» в коллаборации со звездой 2020-х polnalubvi.

«Трибьют» — это Децл глазами сегодняшних героев.

В 2000-е казалось, что стихи Децла бесхитростны и лишь обслуживают яркий образ артиста. Не то чтобы в 2020-е в них вскрылись поэтические глубины, но на фоне нынешней песенной лирики видно, что рэпер со своими текстами действительно работал. Отсутствие современного сленга или слов, которых в 2000-е вовсе не существовало, совсем не мешает получать от этих кавер-версий удовольствие. Участники трибьюта нередко меняют целые строчки, адаптируя тексты к своей жизни и своему стилю, некоторые добавляют целые куплеты, однако в целом все равно чувствуется огромное уважение к материалу.

Loc-Dog («Слезы») представляет школу «воспитательного» рэпа с простым гитарным перебором. Группа «другдиджея» («Bro») захлебывается тестостероновым байле-фанком. В треке «Кровь, моя кровь» исполнителей с именами «Лёня» и Guma отлично слушается припев в духе Татьяны Куртуковой и Надежды Кадышевой. Юная Baby Cute полностью переделала текст «Вечеринки» под девочку-подростка, и автор, без сомнений, ее версии только порадовался бы. Брейкбит Антохи МС, который во всех трибьютах делает примерно одно и то же, в «Трибьюте» приобрел неожиданный кубинский оттенок. А «Необарды» (Ромарио, Василий Уриевский, Павел Пиковский), от которых можно было ожидать одномерной гитарной переработки «Вечеринки», остроумно интегрировали в свой привычный стиль хип-хоп-бит, и получилось что-то вроде Эверласта.

«Трибьют» показывает, насколько разнообразной внутри была музыка парня, которого пытались причесать под формат и который так от этого страдал.

Если кто-то из организаторов летних фестивалей попытается перенести этот трибьют на сцену, это будет лучшее шоу сезона. А сериал про Децла от таких переработок только выиграет, если их, конечно, включат в саундтрек.

Игорь Гаврилов