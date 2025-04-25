Курского торговца молочными продуктами «НКС» признали банкротом

Арбитражный суд Курской области признал местное ООО «НКС» Владимира Богданова банкротом. В отношении компании введена процедура конкурсного производства на шесть месяцев. Конкурсным управляющим назначен Александр Коновалов из ассоциации «Сибирская гильдия антикризисных управляющих». Информация об этом появилась в картотеке арбитражного суда.

В феврале суд включил долг компании в 89,9 млн руб. перед «Корпорацией "МСП"» в реестр требований кредиторов. В него также были включены требования банка «ФК Открытие» (заменен правопреемником «БМ Банк») в 102,1 млн руб. и «Т-банка» в 63,8 млн руб.

В начале апреля прошлого года «НКС» подало в арбитражный суд региона иск о самобанкротстве. В октябре 2024-го в отношении компании было введено наблюдение. На тот момент сумма долга «НКС» перед кредиторами составляла 263,7 млн руб.

В январе 2025-го банкротом признали владельца «НКС» Владимира Богданова. В отношении бизнесмена была введена процедура реализации имущества. Банкротный иск также подал сам предприниматель в конце мая 2024-го. В документах суда было указано, что его задолженность перед кредиторами составляет не менее 283,9 млн руб.

По данным Rusprofile.ru, ООО «НКС» было зарегистрировано в Курске в 2009 году. Основной вид деятельности — оптовая торговля молочными продуктами. Уставный капитал — 100 тыс. руб. Директором и единственным владельцем является Владимир Богданов. 2024 год общество закончило с нулевой выручкой и чистой прибылью. Годом ранее выручка компании составляла 874 млн руб., а чистая прибыль — 3,6 млн руб.

Егор Якимов