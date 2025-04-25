Спор пошел лесом

Комитет по лесу (подразделение минприроды Кубани) не смог обжаловать решение Арбитражного суда Краснодарского края по иску ООО «Погост». Спор касается земельного участка на кладбище «Грушки» в Апшеронске, где истец планирует построить крематорий. Ответчик утверждает, что территория относится к лесному фонду и препятствует ее расчистке. По мнению юристов, комитет стремится закрепить статус спорного участка в суде для дальнейшего контроля над ним.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в Ростове-на-Дону отклонил жалобу ГКУ Краснодарского края «Комитет по лесу» на решение Арбитражного суда Кубани, который отказал в иске ООО «Погост». Компания, которая занимается похоронными услугами в Краснодаре, требовала устранить препятствия в использовании земельного участка площадью 6175 кв. м, расположенного на территории кладбища «Грушки» в Апшеронске. Фирма просила запретить сотрудникам Комитета по лесу мешать расчистке территории от растительности, вырубке деревьев и проведению строительных работ.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Погост» зарегистрировано в 2018 году в Краснодаре. Основной вид деятельности — организация похорон и предоставление связанных с ними услуг. Бенефициаром является Владислав Шкидюк. Чистая прибыль по итогам 2024 года составила 676 тыс. руб.

В марте 2023 года между администрацией Апшеронского городского поселения и ООО «Погост» был заключен договор аренды данного участка сроком на 5,5 лет. Договор предусматривал право арендатора возводить сооружения в соответствии с целевым назначением территории.

Как рассказал «Ъ-Кубань» руководитель ООО «Погост» Владислав Шкидюк, компания получила разрешение на строительство крематория.

Истец утверждал, что сотрудники комитета устно запретили проводить зачистку участка от кустарников, мотивируя это принадлежностью земли к лесному фонду. В марте 2024 года представители Апшеронского лесничества составили акт, согласно которому участок имеет наложение на земли лесного фонда в квартале 62А Ширванского участкового лесничества.

Суд первой инстанции пришел к выводу, что истец выбрал ненадлежащий способ защиты своих прав. Доказательства реального препятствования использованию участка не были представлены, а факт пересечения границ не подтвержден.

По результатам назначенной судом экспертизы, проведенной специалистом Кубанского государственного университета, пересечение границ спорного участка с землями лесного фонда не выявлено. На основании этого заключения суд отклонил требования истца, не усмотрев препятствий в пользовании земельным участком.

Управляющий партнер Zharov Group Евгений Жаров обращает внимание, что, несмотря на отказ в иске ООО «Погост», суд первой инстанции установил, что пересечение границ участка с землями лесного фонда не подтверждено (на основании экспертизы). «Комитет по лесу, вероятно, стремится оспорить это заключение, чтобы закрепить статус спорной территории как части лесного фонда. Это важно для предотвращения аналогичных споров в будущем и сохранения контроля над землями. Комитет мог обжаловать решение, чтобы подтвердить законность своих действий по препятствованию работам ООО "Погост". Даже если суд счел доказательства недостаточными, комитету необходимо юридическое обоснование для дальнейшего контроля над участком и блокировки потенциальных нарушений»,— говорит юрист.

Если комитет допускает, что решение суда первой инстанции может быть использовано против него в других спорах, обжалование помогает нейтрализовать риски, добавляет господин Жаров. Подтверждение апелляционным судом отсутствия пересечения границ может ослабить позиции комитета в аналогичных делах.

Наталья Решетняк