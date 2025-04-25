В школе Севастополя взорвалась страйкбольная граната

В Севастополе проводят проверку после взрыва страйкбольной гранаты в местной школе, в результате которого пострадали четыре ученика, сообщили «Ъ» в ГСУ СКР по Крыму и Севастополю.

По данным правоохранителей, один из учеников школы «Экотех+» принес на уроки страйкбольную гранату. Во время группового занятия в актовом зале она сдетонировала, в результате чего четверо детей получили травмы различной степени тяжести. Одного ребенка госпитализировали.

На месте происшествия следователи проводят проверку и устанавливают все обстоятельства инцидента.

Ранее уголовное дело о халатности по ч. 1 ст. 293 УК РФ возбудили в Нижнем Новгороде после того, как ученик восьмого класса школы №117 Сормовского района ранил ножом двух одноклассников.

Александр Дремлюгин, Симферополь