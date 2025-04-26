Основные вехи китайской космонавтики
1970 — запуск первого китайского спутника «Дунфан Хун-1».
1975 — первый успешный запуск спутника с возвращением на Землю. Такие спутники применялись для доставки фотопленки с космическими снимками на Землю, а впоследствии — для биологических экспериментов.
1984 — первый успешно доставленный на геостационарную орбиту экспериментальный спутник серии DFH-2. Китай освоил возможность запуска телекоммуникационных и метеорологических спутников на геостационарную орбиту.
2003 — первый пилотируемый полет: китайский космонавт Ян Ливэй совершил полет на борту космического корабля «Шэньчжоу-5».
2008 — первый выход тайконавта в открытый космос.
2013 — успешная посадка на Луну аппарата «Чанъэ-3» и доставка лунохода «Юйту».
2016 — пуск ракеты тяжелого класса «Чанчжэн-5».
2019 — первая в мировой истории посадка на обратную сторону Луны космического аппарата «Чанъэ-4» и высадка лунохода «Юйту-2».
2020 — возвращение образцов с Луны аппаратом «Чанъэ-5».
2021 — запуск базового модуля многомодульной пилотируемой орбитальной станции «Тяньгун».
2021 — посадка марсохода «Чжужун» на Марсе спускаемым аппаратом «Тяньвэнь-1».
2022–2023 — достройка станции «Тяньгун», длительные экспедиции и постоянное присутствие китайских экипажей в космосе.