Основные вехи китайской космонавтики

1970 — запуск первого китайского спутника «Дунфан Хун-1».

1975 — первый успешный запуск спутника с возвращением на Землю. Такие спутники применялись для доставки фотопленки с космическими снимками на Землю, а впоследствии — для биологических экспериментов.

1984 — первый успешно доставленный на геостационарную орбиту экспериментальный спутник серии DFH-2. Китай освоил возможность запуска телекоммуникационных и метеорологических спутников на геостационарную орбиту.

2003 — первый пилотируемый полет: китайский космонавт Ян Ливэй совершил полет на борту космического корабля «Шэньчжоу-5».

2008 — первый выход тайконавта в открытый космос.

2013 — успешная посадка на Луну аппарата «Чанъэ-3» и доставка лунохода «Юйту».

2016 — пуск ракеты тяжелого класса «Чанчжэн-5».

2019 — первая в мировой истории посадка на обратную сторону Луны космического аппарата «Чанъэ-4» и высадка лунохода «Юйту-2».

2020 — возвращение образцов с Луны аппаратом «Чанъэ-5».

2021 — запуск базового модуля многомодульной пилотируемой орбитальной станции «Тяньгун».

2021 — посадка марсохода «Чжужун» на Марсе спускаемым аппаратом «Тяньвэнь-1».

2022–2023 — достройка станции «Тяньгун», длительные экспедиции и постоянное присутствие китайских экипажей в космосе.