При взрыве в Балашихе погиб генерал Минобороны

В результате террористической атаки, совершенной утром 25 апреля в подмосковной Балашихе, погиб заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба вооруженных сил генерал-лейтенант Ярослав Москалик. Преступление было совершено в 10:30, когда генерал вышел из дома на бульваре Нестерова в микрорайоне Авиаторов и направился к своей машине, припаркованной во дворе. В этот момент взорвался находящийся у подъезда автомобиль Volkswagen. Ударом взрывной волны генерала Москалика отбросило на несколько метров.

По данным “Ъ”, в салоне иномарки находилось взрывное устройство, состоявшее из выстрелов к подствольному гранатомету и взрывчатки. По мощности оно было эквивалентно почти килограмму тротила.

СВУ подорвали дистанционно, наблюдая за жертвой с помощью видеокамеры, установленной в салоне бомбы на колесах, полагают участники расследования. Впрочем, точные данные появятся по результатам взрывотехнической экспертизы.

Официальный представитель СКР Светлана Петренко сообщила, что пока уголовное дело возбуждено по ст. 105 и ст. 222.1 (убийство общеопасным способом и незаконный оборот взрывчатки) УК. В дальнейшем его могут переквалифицировать на теракт (ст. 205 УК).

По похожей схеме 17 декабря 2024 года в Москве на Рязанском проспекте был убит начальник войск радиационной, химической и биологической защиты МО РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Тогда преступника задержали по горячим следам, на следующий же день. Это позволяет надеяться на скорое раскрытие и сегодняшнего преступления.

Главк, в котором служил генерал Москалик, выступает разработчиком военных операций, которые проводятся в том числе и в зоне СВО. Поэтому за террористической атакой могут стоять спецслужбы Украины. Сам Ярослав Москалик, согласно публичным данным, входил в группу по урегулированию конфликта на Украине (так называемая Минская группа), состоя в подгруппе по безопасности. В 2021 году он выступал на Московской конференции по международной безопасности, причем его доклад был посвящен уже Сирии.

Никита Черненко, Николай Сергеев