Главного архитектора Самарской области нашли в Геленджике

Екатерина Семенова вступила в должность первого заместителя министра градостроительной политики — главного архитектора Самарской области. Об этом сообщает ведомство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

До последнего времени Екатерина Семенова работала главным архитектором Геленджика. В Самарской области она сменила на аналогичном посту Андрея Грачева, который в настоящее время является министром градостроительной политики региона. У него также есть опыт работы в Геленджике: он замещал главу города и курировал вопросы строительства в муниципалитете.

С участием Екатерины Семеновой в профильном министерстве прошли встречи по созданию мастер-планов для Самары, Тольятти и Октябрьска, круглый стол на тему экологически устойчивого развития области и встречи с молодыми архитекторами. Кроме того, главный архитектор региона пообщалась с представителями компании «Паритет» (Тюмень), которая разрабатывает проект обновления Безымянки.

Георгий Портнов