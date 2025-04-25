Лукашенко призвал Польшу и Литву не беспокоиться из-за мигрантов в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сказал, что власти Польши и Литвы боятся потока мигрантов через республику. Он призвал их успокоиться и заверил, что «от нас никакие афганцы» не уедут.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Они боятся больше всего, что сюда пакистанцы приедут. Они боятся, что туда пойдут эти мигранты дополнительно. Поэтому поляки и литовцы пусть успокоятся. От нас никакие афганцы, никакие туркмены, узбеки и таджики не уедут»,— сказал господин Лукашенко на встрече с зампредом Витебского облисполкома Сергеем Левковичем (цитата по БелТА).

Как добавил президент Белоруссии, трудовая миграция — это нормально. По его словам, в Витебской области «мы без этого не обойдемся». Он уточнил, что в Белоруссию на работу едут не только из южных регионов бывшего СССР, но и из России, а также Литвы, Латвии и Польши.

Отдельно Александр Лукашенко добавил, что «поляки наших этих беглых подначивают», имея в виду белорусскую оппозицию за рубежом. По его словам, властям Польши не надо беситься и «наших подкручивать, чтобы они шум поднимали».

11 апреля господин Лукашенко встретился с премьером Пакистана Шахбазом Шарифом. Среди прочего они договорились, что в Белоруссию смогут приехать 100-150 тыс. пакистанских трудовых мигрантов. Советник польского президента Станислав Жарын заявлял, что возможное привлечение мигрантов из Пакистана станет «элементом гибридной операции против Польши».