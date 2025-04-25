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Коммерсантъ FM
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Высокая ставка как лекарство: главные заявления Набиуллиной на пресс-конференции

Сегодня ЦБ в четвертый раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина пояснила, что для снижения ставки Банку России нужно больше уверенности, но обнадежила, что многие процессы в экономике выглядят сейчас более устойчивыми по сравнению с прошлым заседанием регулятора. Основные высказывания госпожи Набиуллиной — в подборке «Ъ».

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

  • Высокая ключевая ставка — это лекарство для экономики: курс нужно провести до конца, чтобы избежать рецидивов.
  • Был широкий консенсус по сохранению ставки, обсуждение касалось формулировки сигнала.
  • Жесткая ДКП вносит вклад в замедление инфляции, сдерживая спрос на импорт и повышает привлекательность рублевых активов.
  • ЦБ исходит из того, что ценовое давление продолжит ослабевать, но риски остаются.
  • Некоторое повышение инфляции возможно в июле из-за индексации тарифов ЖКХ.
  • Перелом в годовой инфляции придется на май, затем начнется замедление.
  • Замедление инфляции идет не по всем товарам, пока нельзя сделать вывод об устойчивости процесса.
  • Цены вырастут в этом году на 7-8%, а в следующем году на 3-4%, после этого инфляция вернется к целевым показателям.
  • Темпы прироста инвестиций, по всей видимости, будут замедляться — на это указывают опережающие индикаторы.
  • Влияние фактора расходов бюджета на динамику кредитования уменьшилось.
  • Если цена отсечения в бюджетном правиле будет снижена, это может стать дезинфляционным фактором, повысит устойчивость бюджетной политики.
  • Один из главных рисков для России — охлаждение мировой экономики из-за торговых войн.
  • Главное влияние тарифных войн на Россию — снижение цен на основные товары нашего экспорта.
  • ЦБ понизил прогноз роста мировой экономики в связи с пересмотром импортных пошлин.
  • Все укрепление рубля мы не готовы относить на эффект ДКП, геополитика тоже вносит свой вклад.
  • ЦБ не видит значительного притока капитала от нерезидентов на рынок РФ.

Произошла ошибка загрузки данных по ключевой ставке.

Как менялась ключевая ставка

Источник: ЦБ РФ

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