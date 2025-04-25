Высокая ставка как лекарство: главные заявления Набиуллиной на пресс-конференции

Сегодня ЦБ в четвертый раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина пояснила, что для снижения ставки Банку России нужно больше уверенности, но обнадежила, что многие процессы в экономике выглядят сейчас более устойчивыми по сравнению с прошлым заседанием регулятора. Основные высказывания госпожи Набиуллиной — в подборке «Ъ».

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Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Глава ЦБ Эльвира Набиуллина

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Высокая ключевая ставка — это лекарство для экономики: курс нужно провести до конца, чтобы избежать рецидивов.

Был широкий консенсус по сохранению ставки, обсуждение касалось формулировки сигнала.

Жесткая ДКП вносит вклад в замедление инфляции, сдерживая спрос на импорт и повышает привлекательность рублевых активов.

ЦБ исходит из того, что ценовое давление продолжит ослабевать, но риски остаются.

Некоторое повышение инфляции возможно в июле из-за индексации тарифов ЖКХ.

Перелом в годовой инфляции придется на май, затем начнется замедление.

Замедление инфляции идет не по всем товарам, пока нельзя сделать вывод об устойчивости процесса.

Цены вырастут в этом году на 7-8%, а в следующем году на 3-4%, после этого инфляция вернется к целевым показателям.

Темпы прироста инвестиций, по всей видимости, будут замедляться — на это указывают опережающие индикаторы.

Влияние фактора расходов бюджета на динамику кредитования уменьшилось.

Если цена отсечения в бюджетном правиле будет снижена, это может стать дезинфляционным фактором, повысит устойчивость бюджетной политики.

Один из главных рисков для России — охлаждение мировой экономики из-за торговых войн.

Главное влияние тарифных войн на Россию — снижение цен на основные товары нашего экспорта.

ЦБ понизил прогноз роста мировой экономики в связи с пересмотром импортных пошлин.

Все укрепление рубля мы не готовы относить на эффект ДКП, геополитика тоже вносит свой вклад.

ЦБ не видит значительного притока капитала от нерезидентов на рынок РФ.