В Пскове простились с военкором «Звезды» Никитой Гольдиным

В Пскове состоялась церемония прощания с военкором «Звезды» Никитой Гольдиным, скончавшимся после ранения в зоне проведения боевых действий. Прощание прошло в воинском храме Александра Невского, после чего военкора похоронили в деревне Муровицы с воинскими почестями. Корреспондент ТАСС передает, что венок на похороны журналиста прислал президент Владимир Путин и министр обороны Андрей Белоусов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Карпухин / ТАСС Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

«Я запомню его очень светлым, любящим свою семью, свое дело, свою работу. Самое главное, что он любил то, чем он занимался. Он ни разу не колебался в своих решениях. Будем думать, как дальше, но я знаю, что он был счастлив»,— сказала на прощании жена военкора Полина Гольдина.

Никита Гольдин получил ранение при обстреле Кременского муниципального округа в ЛНР 24 марта. В тот же день погибли оператор «Звезды» Андрей Панов и водитель группы Александр Сиркели, а также журналист «Известий» Александр Федорчак. Никиту Гольдина госпитализировали в тяжелом состоянии с осколочным ранением головы. Рано утром 22 апреля военкор умер в больнице. Ему было 25 лет.

На телеканале «Звезда» журналист работал с лета 2024 года. Он также писал материалы для газет «Красная звезда» и «Московский комсомолец». Указом президента Владимира Путина журналист награжден орденом Мужества.

Полина Мотызлевская