Уфимский перевозчик поднял стоимость проезда на 13 автобусных маршрутах

С 25 мая в Уфе вырастет стоимость проезда на ряде маршрутов, обслуживаемых индивидуальным предпринимателем Фанисом Батыровым, сообщает управление транспорта и связи мэрии в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

Речь идет о маршрутах 209, 211, 228, 229, 230, 232, 235, 243, 249, 262К, 266, 270 и 55С. Цена поездки поднимется с 40 до 45 руб., причем стоимость будет единой вне зависимости от способа оплаты — наличными, банковской картой или транспортной картой «Алга».

«Изменение связано с повышением стоимости цен на запасные части, горюче-смазочные материалы, лизинговых платежей, услуги автосервисов и технических центров»,— поясняет управление транспорта и связи.

Идэль Гумеров