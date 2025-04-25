Шойгу заявил о приоритетном направлении внешней политики России

В Москве в пятницу, 25 апреля, прошло первое пленарное заседание научно-экспертного совета Совета безопасности РФ под руководством Сергея Шойгу. Ключевой вопрос повестки был обозначен так: «Формирование архитектуры равной и неделимой безопасности: вызовы и возможности для государств Глобального Юга и Востока».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Тема выбрана неслучайно. Мир перестал был однополярным. Доминирование Запада уходит в прошлое. Россия, Китай, Индия, Бразилия, другие страны Глобального Юга и Востока становятся новыми центрами экономического роста и политического влияния,— заявил в ходе своего вступительного слова секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.— Несмотря на это, Запад продолжает действовать привычным путем санкционного давления, шантажа и угроз применения силы. Против государств, проводящих независимую внутреннюю и внешнюю политику, задействуются противоправные методы вмешательства в их внутренние дела, провоцируются гуманитарные кризисы и вооруженные конфликты».

Необходимость противостоять внешнему давлению, угрозам и вызовам современности ставят, по его словам, перед Россией и странами Глобального Юга и Востока «крайнее важную задачу выработки механизмов обеспечения равной и неделимой безопасности для всех государств».

«Развитие сотрудничества с государствами Глобального Юга и Востока на основе взаимного уважения национальных интересов, традиций и ценностей, независимости и суверенитета государств является приоритетным направлением внешней политики России»,— подчеркнул Сергей Шойгу.

С основным докладом на заседании выступил директор ИМЭМО РАН Федор Войтоловский.

Елена Черненко